Организатор забегов «Беговое сообщество» объявил даты московских мероприятий на 2023 год
«Беговое сообщество» опубликовало календарь московских стартов на 2023 год. Забеги в Санкт-Петербурге анонсируют позднее.
Организаторы обещают добавить несколько новых форматов в этом сезоне. Например, старт Московского полумарафона будет разделен на два дня, легкоатлетическое соревнование «Скорость» пройдет теперь и в мае на открытом стадионе, также добавят больше эстафет на крупных забегах.
Расписание мероприятий:
Февраль
11 и 12 февраля – легкоатлетические соревнования «Скорость»
18 и 19 февраля – Студенческий кубок БС, 3 этап
Апрель
2 апреля – забег «Апрель»
2 апреля – Студенческий кубок БС, 4 этап
15 апреля – кросс «Быстрый Пёс»
15 апреля – Студенческий кубок БС, 5 этап
16 апреля – кросс «Лисья гора»
Май
13 мая – забег на 5 км в рамках Московского полумарафона
14 мая – Московский полумарафон
27 мая – легкоатлетические соревнования «Скорость»
Июнь
4 июня – Красочный забег
Июль
8 июля – Ночной забег
Август
20 августа – полумарафон «Лужники»
Сентябрь
17 сентября – Московский Марафон
30 сентября – кросс «Быстрый Пёс»
30 сентября – Студенческий кубок БС, 1 этап
Октябрь
1 октября – кросс «Лисья гора»
29 октября – Крылатский трейл
Ноябрь
18 и 19 ноября – Студенческий кубок БС, 2 этап
25 и 26 ноября – легкоатлетические соревнования «Скорость»
Регистрация на некоторые забеги откроется в ближайшее время. Следить за обновлениями можно в соцсетях на странице «Бегового сообщества».
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