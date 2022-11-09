Организатор забегов «Беговое сообщество» объявил даты московских мероприятий на 2023 год

«Беговое сообщество» опубликовало календарь московских стартов на 2023 год. Забеги в Санкт-Петербурге анонсируют позднее.

Организаторы обещают добавить несколько новых форматов в этом сезоне. Например, старт Московского полумарафона будет разделен на два дня, легкоатлетическое соревнование «Скорость» пройдет теперь и в мае на открытом стадионе, также добавят больше эстафет на крупных забегах.

Расписание мероприятий:

Февраль

11 и 12 февраля – легкоатлетические соревнования «Скорость»

18 и 19 февраля – Студенческий кубок БС, 3 этап

Апрель

2 апреля – забег «Апрель»

2 апреля – Студенческий кубок БС, 4 этап

15 апреля – кросс «Быстрый Пёс»

15 апреля – Студенческий кубок БС, 5 этап

16 апреля – кросс «Лисья гора»

Май

13 мая – забег на 5 км в рамках Московского полумарафона

14 мая – Московский полумарафон

27 мая – легкоатлетические соревнования «Скорость»

Июнь

4 июня – Красочный забег

Июль

8 июля – Ночной забег

Август

20 августа – полумарафон «Лужники»

Сентябрь

17 сентября – Московский Марафон

30 сентября – кросс «Быстрый Пёс»

30 сентября – Студенческий кубок БС, 1 этап

Октябрь

1 октября – кросс «Лисья гора»

29 октября – Крылатский трейл

Ноябрь

18 и 19 ноября – Студенческий кубок БС, 2 этап

25 и 26 ноября – легкоатлетические соревнования «Скорость»

Регистрация на некоторые забеги откроется в ближайшее время. Следить за обновлениями можно в соцсетях на странице «Бегового сообщества».