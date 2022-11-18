Забег.рф пройдет 4 июня в 27 городах. Регистрация уже открыта

Открылась регистрация на Забег.рф – самый масштабный забег с одновременным стартом.

Он пройдет 4 июня в 27 городах: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Калининград, Кемерово, Челябинск, Хабаровск, Ярославль, Саратов, Тамбов, Тверь, Ульяновск, Великий Новгород, Ялта, Вологда, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Чита, Якутск.

Основные дистанции забега – 5, 10 и 21,1 км. Регистрация доступна как на отдельном сайте Забег.рф, так и на сайте Hero League, организатора старта. Стоимость слота сейчас минимальна и зависит от города. Постепенно она будет расти, следующее повешение цены – 1 декабря.

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