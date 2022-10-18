Опубликованы даты забегов Wild Trail на 2023 год. Есть новые старты

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Команда организаторов трейловых забегов WILD TRAIL опубликовала даты стартов на 2023 год.

19 февраля – NIKOLA-LENIVETS WINTER WILD TRAIL

18-19 марта – DAGESTAN WILD TRAIL

2-4 июня – SPORT-MARAFON FEST

1-2 июля – ARKHYZ WILD TRAIL

29-30 июля – MMK WILD FEST

12-13 августа – ? WT (новая гонка, детали будут позднее)

8-10 сентября – ROSA WILD TRAIL

29 октября – X-RACE WILD TRAIL

12-13 августа пройдет новая гонка – пока нет данных ни о местоположении, ни о дистанциях забега.

Также 1-2 июля пройдет ARKHYZ WILD TRAIL. Ранее этот забег под названием Arkhyz X Run проводила команда Run X Run, одна из крупнейших команд в мире трейлового бега. В конце августа 22-го года команда завершила работу в своем первоначальном составе. Для гонок в Крыму и Архызе они выбрали команду WILD TRAIL как преемников, передав им всю организацию и активы.

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