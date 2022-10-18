Опубликованы даты забегов Wild Trail на 2023 год. Есть новые старты
Команда организаторов трейловых забегов WILD TRAIL опубликовала даты стартов на 2023 год.
19 февраля – NIKOLA-LENIVETS WINTER WILD TRAIL
18-19 марта – DAGESTAN WILD TRAIL
2-4 июня – SPORT-MARAFON FEST
1-2 июля – ARKHYZ WILD TRAIL
29-30 июля – MMK WILD FEST
12-13 августа – ? WT (новая гонка, детали будут позднее)
8-10 сентября – ROSA WILD TRAIL
29 октября – X-RACE WILD TRAIL
12-13 августа пройдет новая гонка – пока нет данных ни о местоположении, ни о дистанциях забега.
Также 1-2 июля пройдет ARKHYZ WILD TRAIL. Ранее этот забег под названием Arkhyz X Run проводила команда Run X Run, одна из крупнейших команд в мире трейлового бега. В конце августа 22-го года команда завершила работу в своем первоначальном составе. Для гонок в Крыму и Архызе они выбрали команду WILD TRAIL как преемников, передав им всю организацию и активы.
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