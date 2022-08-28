Александра Морозова – победитель ультрамарафона Comrades в ЮАР

28 августа в ЮАР состоялся легендарный марафон Comrades. В этом году ультрамарафон проходил по маршруту «вниз». Дистанция составила 90 км.
У мужчин победу одержал Тете Дижана (его время 5:30:38), а у женщин победительницей стала Александра Морозова, оставившая позади Камилу Херрон (6:44:29). Россиянка преодолела ультрамарафон за 6:17:48, оторвавшись от ближайших преследователей почти на 8 минут.
Неделю назад Александра Морозова победила на «Марафоне 800» в Нижнем Новгороде на дистанции 42 км.
Старейший и самый массовый в мире легкоатлетический пробег на сверхмарафонскую дистанцию Комрадс прошел по территории южно-африканской провинции Квазулу-Натал.
Около 20 тысяч участников ежегодно отправляются по маршруту «вверх» или «вниз». Направление движения меняется ежегодно: в четные годы маршрут идёт на подъём между Питермарицбургом и Дурбаном, в нечетные – на спуск в том же направлении. Поэтому в зависимости от места старта пробег носит условное название «вверх» или «вниз».
Результаты победителей:
90 км, мужчины
1. Тете Дижана – 5:30:38
2. Эдвард Мотиби – 5:33:46
3. Дан Мозелакве – 5:36:25
90 км, женщины
1. Александра Морозова – 6:17:48
2. Доминика Стелmмаx – 6:25:09
3. Адель Брудрик – 6:26:35
Результаты всех участников забега можно посмотреть здесь.
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