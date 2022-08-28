Александра Морозова – победитель ультрамарафона Comrades в ЮАР

28 августа в ЮАР состоялся легендарный марафон Comrades. В этом году ультрамарафон проходил по маршруту «вниз». Дистанция составила 90 км.

У мужчин победу одержал Тете Дижана (его время 5:30:38), а у женщин победительницей стала Александра Морозова, оставившая позади Камилу Херрон (6:44:29). Россиянка преодолела ультрамарафон за 6:17:48, оторвавшись от ближайших преследователей почти на 8 минут.

Неделю назад Александра Морозова победила на «Марафоне 800» в Нижнем Новгороде на дистанции 42 км.

Старейший и самый массовый в мире легкоатлетический пробег на сверхмарафонскую дистанцию Комрадс прошел по территории южно-африканской провинции Квазулу-Натал.

Около 20 тысяч участников ежегодно отправляются по маршруту «вверх» или «вниз». Направление движения меняется ежегодно: в четные годы маршрут идёт на подъём между Питермарицбургом и Дурбаном, в нечетные – на спуск в том же направлении. Поэтому в зависимости от места старта пробег носит условное название «вверх» или «вниз».

Результаты победителей:

90 км, мужчины

1. Тете Дижана – 5:30:38

2. Эдвард Мотиби – 5:33:46

3. Дан Мозелакве – 5:36:25

90 км, женщины

1. Александра Морозова – 6:17:48

2. Доминика Стелmмаx – 6:25:09

3. Адель Брудрик – 6:26:35

Результаты всех участников забега можно посмотреть здесь.