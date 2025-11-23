Более 500 атлетов приняли участие в легкоатлетических соревнованиях «Скорость»

22-23 ноября в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ прошли соревнования «Скорость» от организаторов «Беговое сообщество».

Участники соревновались на дистанциях 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м. Также прошли смешанная эстафета (4 атлета бежали по 200 м) и шведская эстафета 200-400-600-800 м.

Результаты победителей и призеров:

1500 м, мужчины

Кирилл Чернов – 3:56,91 Владимир Шаприцкий – 3:59,54 Максим Ликсаков – 4:04,29

1500 м, женщины

Анастасия Микушева – 4:35,97 Елена Калашникова – 4:52,40 Елизавета Макаренко – 4:56,30

800 м, мужчины

Михаил Колоколенков – 1:55,04 (рекорд соревнований) Сергей Лекомцев – 1:57,88 Максим Ликсаков – 1:57,89

800 м, женщины

Юлия Зубарева – 2:11,19 (рекорд соревнований) Елена Калашникова – 2:20,75 Елизавета Макаренко – 2:20,87

400 м, мужчины

Николай Дудин – 50,18 (рекорд соревнований) Сергей Чемагин – 50,80 Михаил Клец – 51,46

400 м, женщины

Александра Кочергина – 57,55 (рекорд соревнований) Мария Бульчук – 58,67 Анастасия Субботина – 1:00,81

200 м, мужчины

Валерий Кружков – 23,28 Олег Потехин – 23,31 Сергей Ермаков – 23,39

200 м, женщины

Екатерина Этина – 25:54 Ангелина Кутузова – 25,63 Мария Бульчук – 26,63

60 м, мужчины

Олег Головин – 6,94 Олег Потехин – 7,18 Тимур Хакимназаров – 7,28

60 м, женщины

Олеся Старчикова – 7,54 (рекорд соревнований) Полина Граудынь – 7,74 Елена Тырлова – 7,93

Смешанная эстафета, 200-400-600-800 м

Восемьногосьминог –4:34.80 (рекорд соревнований) KORENNOFF PRO Stars – 4:37.03 ЦСКотики – 4:40.53

Смешанная эстафета 4x200 м

Sprint Masters – 1:34.22 KORENOFF PRO Лучшие – 1:34.35 Восемьногосьминог – 1:34.84

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора . Фотографии со старта будут доступны на сайте marathon-photo .