Rosa Wild Trail 2022 прошел в Сочи. Победители на 50 км – Бабушкин и Давыдкина, на 125 км – Козырь и Карякина

10 и 11 сентября в Сочи (Роза Хутор) состоялся Горный ультрамарафон от команды организаторов Wild Family – Rosa Wild Trail 2022. Событие входит в серию забегов Wild Trail.

Rosa Wild Trail является одним из самых красивых трейлов страны. У участников мероприятия был широкий выбор дистанций от вертикального километра, до 180 км с набором высоты 13 200 метров. Также прошли забеги на 10, 20, 35, 50, 80 и 125 км.

Маршруты пролегали по территории курортов «Роза Хутор», «Газпром», Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику и Сочинскому Национальному парку.

Результаты победителей:

1 км (вертикальный забег), мужчины

1. Виталий Чернов – 49:04

2. Андрей Алахвердов – 49:54

3. Григорий Соколов – 51:42

1 км (вертикальный забег), женщины

1. Татьяна Соколова – 59:42

2. Зульфия Гайнанова – 1:00:08

3. Анастасия Рубцова – 1:01:37

10 км, мужчины

1. Андрей Кондратов – 1:06:06

2. Алексей Мамарин – 1:08:15

3. Дмитрий Саранцев – 1:10:52

10 км, женщины

1. Елизавета Дерова – 1:26:23

2. Мария Полетаева – 1:36:11

3. Диана Фазлинурова – 1:37:22

20 км, мужчины

1. Эрхан Бысыин – 2:19:36

2. Роман Бондаренко – 2:21:06

3. Алексей Бровин – 2:22:07

20 км, женщины

1. Екатерина Лапердина – 2:48:30

2. Анна Лето – 3:18:13

3. Елена Аносова – 3:19:40

35 км, мужчины

1. Юрий Штанков – 4:02:17

2. Сергей Лаптев – 4:23:23

3. Алексей Чахлов – 4:24:52

35 км, женщины

1. Зульфия Гайнанова – 4:41:03

2. Екатерина Савкина – 4:44:07

3. Олеся Козина – 5:18:52

50 км, мужчины

1. Алексей Бабушкин – 5:40:23

2. Алексей Барышников – 6:08:22

3. Алексей Мамарин – 6:11:12

50 км, женщины

1. Ольга Давыдкина – 7:20:57

2. Мария Бахтина – 7:26:03

3. Светлана Мартова – 7:29:36

80 км, мужчины

1. Дмитрий Денисов – 13:40:44

2. Константин Багаев – 14:04:35

3. Дамей Конджария – 14:34:29

80 км, женщины

1. Галина Аладышкина – 18:52:09

2. Янина Еранова – 18:54:22

3. Дарья Елисеева – 19:50:41

125 км, мужчины

1. Михаил Козырь – 24:20:37

2. Артем Соткин – 25:59:48

3. Митя Савицкий – 28:34:30

125 км, женщины

1. Александра Карякина – 31:04:16

2. Вера Чекалина – 33:18:45

180 км, мужчины

1. Алексей Крицков – 30:50:28

2. Александр Лымарев – 32:40:04

3. Семен Якимов – 33:35:02

180 км, женщины

1. Анна Гизатуллина – 43:44:30

Всего в трейле приняли участие 1165 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myrace.info.