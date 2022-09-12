Rosa Wild Trail 2022 прошел в Сочи. Победители на 50 км – Бабушкин и Давыдкина, на 125 км – Козырь и Карякина

10 и 11 сентября в Сочи (Роза Хутор) состоялся Горный ультрамарафон от команды организаторов Wild Family – Rosa Wild Trail 2022. Событие входит в серию забегов Wild Trail.
Rosa Wild Trail является одним из самых красивых трейлов страны. У участников мероприятия был широкий выбор дистанций от вертикального километра, до 180 км с набором высоты 13 200 метров. Также прошли забеги на 10, 20, 35, 50, 80 и 125 км.
Маршруты пролегали по территории курортов «Роза Хутор», «Газпром», Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику и Сочинскому Национальному парку.
Результаты победителей:
1 км (вертикальный забег), мужчины
1. Виталий Чернов – 49:04
2. Андрей Алахвердов – 49:54
3. Григорий Соколов – 51:42
1 км (вертикальный забег), женщины
1. Татьяна Соколова – 59:42
2. Зульфия Гайнанова – 1:00:08
3. Анастасия Рубцова – 1:01:37
10 км, мужчины
1. Андрей Кондратов – 1:06:06
2. Алексей Мамарин – 1:08:15
3. Дмитрий Саранцев – 1:10:52
10 км, женщины
1. Елизавета Дерова – 1:26:23
2. Мария Полетаева – 1:36:11
3. Диана Фазлинурова – 1:37:22
20 км, мужчины
1. Эрхан Бысыин – 2:19:36
2. Роман Бондаренко – 2:21:06
3. Алексей Бровин – 2:22:07
20 км, женщины
1. Екатерина Лапердина – 2:48:30
2. Анна Лето – 3:18:13
3. Елена Аносова – 3:19:40
35 км, мужчины
1. Юрий Штанков – 4:02:17
2. Сергей Лаптев – 4:23:23
3. Алексей Чахлов – 4:24:52
35 км, женщины
1. Зульфия Гайнанова – 4:41:03
2. Екатерина Савкина – 4:44:07
3. Олеся Козина – 5:18:52
50 км, мужчины
1. Алексей Бабушкин – 5:40:23
2. Алексей Барышников – 6:08:22
3. Алексей Мамарин – 6:11:12
50 км, женщины
1. Ольга Давыдкина – 7:20:57
2. Мария Бахтина – 7:26:03
3. Светлана Мартова – 7:29:36
80 км, мужчины
1. Дмитрий Денисов – 13:40:44
2. Константин Багаев – 14:04:35
3. Дамей Конджария – 14:34:29
80 км, женщины
1. Галина Аладышкина – 18:52:09
2. Янина Еранова – 18:54:22
3. Дарья Елисеева – 19:50:41
125 км, мужчины
1. Михаил Козырь – 24:20:37
2. Артем Соткин – 25:59:48
3. Митя Савицкий – 28:34:30
125 км, женщины
1. Александра Карякина – 31:04:16
2. Вера Чекалина – 33:18:45
180 км, мужчины
1. Алексей Крицков – 30:50:28
2. Александр Лымарев – 32:40:04
3. Семен Якимов – 33:35:02
180 км, женщины
1. Анна Гизатуллина – 43:44:30
Всего в трейле приняли участие 1165 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myrace.info.
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