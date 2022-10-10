Трейл Маркотх-2023 отменен. Новые даты старта – 29-30 апреля 2024 года

Команда организаторов трейловых стартов FinisheRR объявила, что трейл Маркотх в 2023 году не состоится. Этот старт проходит рядом с Геленджиком и Новороссийском, организаторы объясняют, что решение принято, «чтобы снизить риски и удержать равновесие – психологическое и финансовое».

Стартовые взносы вернут участникам в полном объеме за вычетом комиссии RussiaRunning за услугу по приему оплаты. Возврат доступен через личный кабинет на сайте RussiaRunning до конца ноября 2022 года. Переноса слотов на Маркотх 2024 не будет. До конца ноября 2022 года также можно перенести слот на трейл Хибины 2023. Для этого необходимо написать письмо на почту welcome@finisherr.ru.

Регистрация на Маркотх 2024 откроется не ранее 1 августа 2023 года.

Хибины трейл: пробежала 5 км и вернусь сюда на дистанцию в 17 км. Рассказываю про забег