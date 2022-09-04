LAHTI-TRAIL прошел в Кандалакше. Победители на 25 км – Гаврюшин и Константинова, на 50 км – Цыбульский и Степанова

3 сентября в одном из самых живописных уголков Кольского полуострова – городе Кандалакша состоялся трейлраннинг Lahti-Trail на дистанциях 10, 25 и 50 км.

Маршрут гонки прошел по уникальному историческому ландшафту, включающему в себя несколько древних памятников истории Кандалакши.

Гонка по праву носит статус культовой в Мурманской области и уже шестой год подряд собирает в своем стартовом створе спортсменов со всей страны.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Михаил Болелов – 59:17

2. Артем Муженко – 1:02:53

3. Владимир Самоил – 1:07:55

10 км, женщины

1. Антонина Соболева – 1:02:54

2. Анна Белая – 1:05:59

3. Станислава Жмуцкая – 1:13:26

25 км, мужчины

1. Дмитрий Гаврюшин – 2:07:14

2. Алексей Лукичев – 2:14:19

3. Владимир Долинин – 2:15:16

25 км, женщины

1. Юлия Константинова – 3:01:19

2. Марина Иванова – 3:13:47

3. Лариса Дьякова – 3:16:30

50 км, мужчины

1. Максим Цыбульский – 5:49:57 (рекорд трассы)

2. Владимир Коробков – 5:53:59

3. Александр Шестеров – 5:56:49

50 км, женщины

1. Юлия Степанова – 7:26:11

2. Вера Пономарева – 7:39:50

3. Елизавета Жохова – 7:46:11

Всего в трейле приняли участие 107 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.