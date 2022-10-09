Результаты Кисловодского марафона 2022. Победитель полумарафона – Руслан Хорошилов, марафона – Денис Ермаков
9 октября прошел Кисловодский марафон: забег на дистанции 42,2 км от команды KAVKAZ RUN. Трасса проходила по асфальту в курортной зоне города и дорожкам национального парка (с набором высоты до 1000 метров и трейловым покрытием). Также состоялись детские забеги на дистанции 500 метров и 2 км и забеги-спутники на дистанциях 10 и 21,1 км (полумарафон).
Результаты победителей (gun time):
10 км, мужчины
1. Антон Тингаев – 28:16
2. Роман Троценко – 38:39
3. Евгений Дога – 39:04
10 км, женщины
1. Анастасия Пашуто – 49:42
2. Евгения Прошина – 50:27
3. Мария Молчанова – 52:08
21,1 км, мужчины
1. Руслан Хорошилов – 1:22:05
2. Максим Сальников – 1:29:03
3. Антон Выблов – 1:29:17
21,1 км, женщины
1. Татьяна Курамшина – 1:29:52
2. Анна Лучкина – 1:47:01
3. Мария Лебедева – 1:58:40
42,2 км, мужчины
1. Денис Ермаков – 2:59:49
2. Дмитрий Голиков – 3:08:12
3. Алексей Мамарин – 3:18:08
42,2 км, женщины
1. Мария Маева – 3:49:28
2. Наталья Булатова – 4:01:37
3. Мария Замахаева – 4:09:14
Результаты всех участников можно найти здесь.
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