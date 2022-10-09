Результаты Кисловодского марафона 2022. Победитель полумарафона – Руслан Хорошилов, марафона – Денис Ермаков

9 октября прошел Кисловодский марафон: забег на дистанции 42,2 км от команды KAVKAZ RUN. Трасса проходила по асфальту в курортной зоне города и дорожкам национального парка (с набором высоты до 1000 метров и трейловым покрытием). Также состоялись детские забеги на дистанции 500 метров и 2 км и забеги-спутники на дистанциях 10 и 21,1 км (полумарафон).

Результаты победителей (gun time):

10 км, мужчины

1. Антон Тингаев – 28:16

2. Роман Троценко – 38:39

3. Евгений Дога – 39:04

10 км, женщины

1. Анастасия Пашуто – 49:42

2. Евгения Прошина – 50:27

3. Мария Молчанова – 52:08

21,1 км, мужчины

1. Руслан Хорошилов – 1:22:05

2. Максим Сальников – 1:29:03

3. Антон Выблов – 1:29:17

21,1 км, женщины

1. Татьяна Курамшина – 1:29:52

2. Анна Лучкина – 1:47:01

3. Мария Лебедева – 1:58:40

42,2 км, мужчины

1. Денис Ермаков – 2:59:49

2. Дмитрий Голиков – 3:08:12

3. Алексей Мамарин – 3:18:08

42,2 км, женщины

1. Мария Маева – 3:49:28

2. Наталья Булатова – 4:01:37

3. Мария Замахаева – 4:09:14

Результаты всех участников можно найти здесь.