Результаты ультрамарафона White Bride Ultra в Геленджике

1-2 октября в Геленджике прошли соревнования WHITE BRIDE ULTRA – первый горный ультрамарафон от команды Running Heroes Russia.

Забег прошел на дистанциях 120 км (набор высот 5550 метров), 73,6 км (набор высот 3700 метров), 50 км (набор высот 2000 метров), 31,9 км (набор 1340 метров), 15,7 км (набор 450 метров).

Результаты победителей:

С15, мужчины

1. Роман Бондаренко – 01:22:45

2. Дмитрий Саранцев – 01:22:59

3. Сергей Боровков – 01:24:29

C15, женщины

1. Марина Зайцева – 01:38:29

2. Рамиля Шагиева – 01:39:48

3. Мария Горбачева – 01:51:20

S30, мужчины

1. Григорий Соколов – 02:52:58

2. Андрей Сафронов – 02:59:02

3. Алексей Фарносов – 03:14:49

S30, женщины

1. Анастасия Устинова – 03:36:22

2. Татьяна Шаронова – 03:42:30

3. Екатерина Любушкина – 03:48:27

E50, мужчины

1. Александр Калинин – 05:07:18

2. Алексей Александров – 05:21:39

3. Денис Шуля – 05:27:14

Е50, женщины

1. Наталья Студенкина – 05:46:21

2. Екатерина Рязанова – 05:51:04

3. Наталья Мастеренко – 06:05:43

M70, мужчины

1. Алексей Бабушкин – 07:45:45

2. Антон Нестеренко – 08:35:34

3. Алексей Макалюкин – 08:57:08

М70, женщины

1. Елена Носкова – 10:05:20

2. Юлия Тимофеева – 10:06:31

3. Екатерина Лапердина – 10:16:23

L120, мужчины

1. Алексей Толстенко – 14:06:27

2. Дмитрий Бураков – 16:04:07

3. Сергей Соколов – 16:33:03

L120, женщины

1. Антонина Юшина – 16:04:32

2. Софья Бейзель – 17:23:38

3. Евгения Леонова – 18:25:08

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