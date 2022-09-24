В Ленинградской области прошел KANNAS ULTRA TRAIL. Победители на 20 км – Дымов и Батдалова, на 50 км – Дьяков и Редкозубова

24 сентября в поселке Орехово (Ленинградская область) состоялся беговой трейл KANNAS ULTRA TRAIL.

Для участников трейла были доступны дистанции MICRO «MRC» (7 км), MINI (10 км), LIGHT (20 км), MEDIUM (30 км), HARD «ОРЕХ» (50 км) и ULTRA HARD «KHOFFNER» (100 км).

Результаты победителей:

7 км, мужчины

1. Дмитрий Мартьянов – 36:22

2. Аркадий Дулепов – 40:34

3. Валентин Широков – 47:02

7 км, женщины

1. Виолетта Кистень – 38:00

2. Ольга Филиппова – 41:13

3. Анастасия Арсенян – 48:35

10 км, мужчины

1. Евгений Полежаев – 48:18

2. Влад Головач – 56:07

3. Павел Исаев – 57:55

10 км, женщины

1. Инна Буря – 55:52

2. Мария Чернышева – 58:06

3. Валерия Мулявко – 59:29

20 км, мужчины

1. Андрей Дымов – 1:25:15

2. Вадим Абдрахманов – 1:28:49

3. Сергей Усманов – 1:42:53

20 км, женщины

1. Эльвира Батдалова – 1:35:56

2. Мария Кожухова – 1:41:18

3. Ирина Балакирева – 1:54:35

30 км, мужчины

1. Владимир Власюк – 2:28:10

2. Глеб Путалов – 2:36:17

3. Дмитрий Булычев – 2:38:48

30 км, женщины

1. Ирина Бурданова – 2:51:57

2. Элина Щекина – 3:13:38

3. Вероника Меркуль – 3:14:40

50 км, мужчины

1. Владимир Дьяков – 4:58:50

2. Валерий Ланцов – 4:59:35

3. Евгений Герасимов – 5:02:33

50 км, женщины

1. Анна Редкозубова – 5:19:38

2. Любовь Баркова – 5:55:38

3. Зинаида Береславская – 5:59:43

100 км, мужчины

1. Александр Ковалев – 10:11:55

2. Даниил Зобнин – 10:57:01

3. Никита Скирев – 12:05:20

100 км, женщины

1. Екатерина Некрасова – 12:23:31

2. Мария Акмурзина – 14:21:38

3. Римма Лаврентьева – 15:51:38

Всего в трейле приняли участие 112 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.