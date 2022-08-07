Результаты Alpindustria Elbrus Race 2022. Победители на 60 км – Донец и Рачинская, на 127 – Ростовцев и Худякова

5-7 августа в поселке Терскол (Республика Кабардино-Балкария) прошел забег Alpindustria Elbrus Race 2022 на дистанциях 10, 24, 33, 35, 44, 60, 109 и 127 км.
Автономный забег в горах Приэльбрусья, уже десять лет привлекает опытных трейлраннеров со всей страны. В программе соревнований традиционно были представлены десять разных дистанций – от титульной ультрамарафонской 127 км с набором высоты 7100 м до 10 км с набором 1000 м. Забег сертифицирован ITRA.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Никита Филиппов – 1:08:05
2. Роман Ефимов – 1:14:18
3. Щелканов Александр – 1:19:14
10 км, женщины
1. Елена Рухляда – 1:08:35
2. Алиса Петрова – 1:16:24
3. Марина Зайцева – 1:17:50
24 км, мужчины
1. Дмитрий Брегеда – 2:39:20
2. Егор Белоусов – 2:47:09
3. Иван Гришин – 2:49:00
24 км, женщины
1. Олеся Рязанова – 3:12:35
2. Александра Морозова – 3:26:31
3. Дарья Сенькина – 3:29:25
33 км, мужчины
1. Евгений Марков – 3:12:07
2. Алексей Асмолов – 3:32:42
3. Сергей Перелыгин – 3:38:01
33 км, женщины
1. Анастасия Рудная – 4:02:27
2. Марина Зайцева – 4:15:16
3. Наталья Нещерет – 4:36:28
35 км, мужчины
1. Сергей Лаптев – 5:01:21
2. Максим Кочергин – 5:19:43
3. Андрей Фарносов – 5:20:07
35 км, женщины
1. Арина Овчинникова – 6:11:34
2. Наталья Кондрашева – 6:19:21
3. Диана Зеленова – 6:19:43
44 км, мужчины
1. Алексей Чахлов – 5:45:54
2. Евгений Годлевский – 5:49:07
3. Николай Кулешов – 5:49:45
44 км, женщины
1. Таня Василевская – 6:43:19
2. Ульяна Добровольская – 7:39:09
3. Анна Хоружая – 7:46:59
60 км, мужчины
1. Сергей Донец – 9:04:25
2. Сергей Соколов – 9:05:16
3. Андрей Пляцидевский – 9:15:38
60 км, женщины
1. Ирина Рачинская – 8:48:57
2. Юлия Тимофеева – 11:07:40
3. Елена Аносова – 11:36:21
109 км, мужчины
1. Евгений Хромушкин – 16:52:11
2. Илья Селюкин – 17:07:46
3. Михаил Борич – 18:20:49
109 км, женщины
1. Ольга Баранова – 20:57:58
2. Елена Пшеничная – 22:23:07
3. Ольга Пешнина – 24:14:10
127 км, мужчины
1. Артем Ростовцев – 21:54:12
2. Александр Петров – 22:06:55
3. Сергей Ткаченко – 22:40:37
127 км, женщины
1. Александра Худякова – 24:48:20
2. Юлия Мошкина – 27:26:04
3. Галина Сувакина – 29:42:39
Всего в забеге приняли участие 1502 человека. Результаты всех участников гонки можно посмотреть на сайте MyRace.info.
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