Результаты Alpindustria Elbrus Race 2022. Победители на 60 км – Донец и Рачинская, на 127 – Ростовцев и Худякова

5-7 августа в поселке Терскол (Республика Кабардино-Балкария) прошел забег Alpindustria Elbrus Race 2022 на дистанциях 10, 24, 33, 35, 44, 60, 109 и 127 км.

Автономный забег в горах Приэльбрусья, уже десять лет привлекает опытных трейлраннеров со всей страны. В программе соревнований традиционно были представлены десять разных дистанций – от титульной ультрамарафонской 127 км с набором высоты 7100 м до 10 км с набором 1000 м. Забег сертифицирован ITRA.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Никита Филиппов – 1:08:05

2. Роман Ефимов – 1:14:18

3. Щелканов Александр – 1:19:14

10 км, женщины

1. Елена Рухляда – 1:08:35

2. Алиса Петрова – 1:16:24

3. Марина Зайцева – 1:17:50

24 км, мужчины

1. Дмитрий Брегеда – 2:39:20

2. Егор Белоусов – 2:47:09

3. Иван Гришин – 2:49:00

24 км, женщины

1. Олеся Рязанова – 3:12:35

2. Александра Морозова – 3:26:31

3. Дарья Сенькина – 3:29:25

33 км, мужчины

1. Евгений Марков – 3:12:07

2. Алексей Асмолов – 3:32:42

3. Сергей Перелыгин – 3:38:01

33 км, женщины

1. Анастасия Рудная – 4:02:27

2. Марина Зайцева – 4:15:16

3. Наталья Нещерет – 4:36:28

35 км, мужчины

1. Сергей Лаптев – 5:01:21

2. Максим Кочергин – 5:19:43

3. Андрей Фарносов – 5:20:07

35 км, женщины

1. Арина Овчинникова – 6:11:34

2. Наталья Кондрашева – 6:19:21

3. Диана Зеленова – 6:19:43

44 км, мужчины

1. Алексей Чахлов – 5:45:54

2. Евгений Годлевский – 5:49:07

3. Николай Кулешов – 5:49:45

44 км, женщины

1. Таня Василевская – 6:43:19

2. Ульяна Добровольская – 7:39:09

3. Анна Хоружая – 7:46:59

60 км, мужчины

1. Сергей Донец – 9:04:25

2. Сергей Соколов – 9:05:16

3. Андрей Пляцидевский – 9:15:38

60 км, женщины

1. Ирина Рачинская – 8:48:57

2. Юлия Тимофеева – 11:07:40

3. Елена Аносова – 11:36:21

109 км, мужчины

1. Евгений Хромушкин – 16:52:11

2. Илья Селюкин – 17:07:46

3. Михаил Борич – 18:20:49

109 км, женщины

1. Ольга Баранова – 20:57:58

2. Елена Пшеничная – 22:23:07

3. Ольга Пешнина – 24:14:10

127 км, мужчины

1. Артем Ростовцев – 21:54:12

2. Александр Петров – 22:06:55

3. Сергей Ткаченко – 22:40:37

127 км, женщины

1. Александра Худякова – 24:48:20

2. Юлия Мошкина – 27:26:04

3. Галина Сувакина – 29:42:39

Всего в забеге приняли участие 1502 человека. Результаты всех участников гонки можно посмотреть на сайте MyRace.info.