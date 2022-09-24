В Москве состоялся забег ZELRUN BEER MILE 2022. Победители – Дмитрий Сафронов и Наталья Кициловская

24 сентября в Москве прошел забег ZELRUN BEER MILE 2022 на дистанцию пивной мили.

Пивная миля – забег на дистанцию 1 миля (1609 метров), в котором участник перед каждым кругом должен был открывать пивную банку и полностью её выпивать. В итоге участнику соревнования нужно было за забег пробежать 4 круга и осушить 4 банки пива.

Результаты победителей:

1609 км, мужчины

1. Дмитрий Сафронов – 6:06

2. Константин Лобов – 6:33

3. Андрей Фарносов – 7:00

1609 км, женщины

1. Наталья Кициловская – 7:54

2. Светлана Суханова – 9:23

3. Наталия Лукашенко – 9:29

Всего в забеге приняли участие 259 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ResultsZone.