Результаты «Волховского забега». Победители на 10 км – Александр Павленин и Евгения Тауберт

24 сентября в Ленинградской области (город Волхов) прошел «Волховский забег. Энергия единства» на дистанциях 2, 4 и 10 км.

Результаты победителей:

2 км, мужчины

1. Андрей Волков – 6:41

2. Максим Гришин – 6:49

3. Павел Козырьков – 6:49

2 км, женщины

1. Мария Антохина – 7:51

2. Лия Прошева – 8:34

3. Полина Павлова – 8:44

4 км, мужчины

1. Алексей Антонов – 12:56

2. Игорь Воронов – 13:24

3. Владимир Смирнов – 13:30

4 км, женщины

1. Татьяна Ефремова – 16:52

2. Галина Лапина – 16:57

3. Валентина Смолова – 17:21

10 км, мужчины

1. Александр Павленин – 32:18

2. Александр Науменко – 32:56

3. Артем Грибов – 33:03

10 км, женщины

1. Евгения Тауберт – 37:53

2. Маргарита Клёсс – 43:13

3. Татьяна Рыбакова – 46:29

Всего в забеге приняли участие 219 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.