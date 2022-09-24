Результаты «Волховского забега». Победители на 10 км – Александр Павленин и Евгения Тауберт

24 сентября в Ленинградской области (город Волхов) прошел «Волховский забег. Энергия единства» на дистанциях 2, 4 и 10 км.
Результаты победителей:
2 км, мужчины
1. Андрей Волков – 6:41
2. Максим Гришин – 6:49
3. Павел Козырьков – 6:49
2 км, женщины
1. Мария Антохина – 7:51
2. Лия Прошева – 8:34
3. Полина Павлова – 8:44
4 км, мужчины
1. Алексей Антонов – 12:56
2. Игорь Воронов – 13:24
3. Владимир Смирнов – 13:30
4 км, женщины
1. Татьяна Ефремова – 16:52
2. Галина Лапина – 16:57
3. Валентина Смолова – 17:21
10 км, мужчины
1. Александр Павленин – 32:18
2. Александр Науменко – 32:56
3. Артем Грибов – 33:03
10 км, женщины
1. Евгения Тауберт – 37:53
2. Маргарита Клёсс – 43:13
3. Татьяна Рыбакова – 46:29
Всего в забеге приняли участие 219 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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