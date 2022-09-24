В Москве прошел «Деловой забег». Победители на 10 км – Павел Бабенко и Дарья Галунова

24 сентября в парке «Измайлово» в поддержку благотворительного фонда состоялся «Деловой забег» на дистанциях 5 и 10 км.

Также в рамках события прошла командная эстафета 4*2,5 км.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Андрей Боярчук – 20:00

2. Александр Бураков – 21:05

3. Павел Черкасов – 21:36

5 км, женщины

1. Наталья Титаренко – 19:37

2. Светлана Павлова – 25:57

3. Лариса Малахова – 26:34

10 км, мужчины

1. Павел Бабенко – 37:33

2. Сергей Дьячков – 41:16

3. Рамиль Шарифуллин – 42:37

10 км, женщины

1. Дарья Галунова – 51:58

2. Евгения Нежинская – 52:03

3. Настя Романова – 53:21

4*2,5 км, эстафета

1. Engirunners (Алексей Акинин / Сергей Воробьев / Дмитрий Петров / Наталья Титаренко) – 37:54

2. FISCHER (Андрей Алисов / Василий Кочин / Артем Елисеев / Всеволод Соловьев) – 39:52

3. 4 For RIMA (Максим Кузнецов / Михаил Рудь / Станислав Трфимов / Андрей Есин) – 40:39

Всего в забеге приняли участие 129 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.