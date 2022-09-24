В Москве прошел «Деловой забег». Победители на 10 км – Павел Бабенко и Дарья Галунова

24 сентября в парке «Измайлово» в поддержку благотворительного фонда состоялся «Деловой забег» на дистанциях 5 и 10 км.
Также в рамках события прошла командная эстафета 4*2,5 км.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Андрей Боярчук – 20:00
2. Александр Бураков – 21:05
3. Павел Черкасов – 21:36
5 км, женщины
1. Наталья Титаренко – 19:37
2. Светлана Павлова – 25:57
3. Лариса Малахова – 26:34
10 км, мужчины
1. Павел Бабенко – 37:33
2. Сергей Дьячков – 41:16
3. Рамиль Шарифуллин – 42:37
10 км, женщины
1. Дарья Галунова – 51:58
2. Евгения Нежинская – 52:03
3. Настя Романова – 53:21
4*2,5 км, эстафета
1. Engirunners (Алексей Акинин / Сергей Воробьев / Дмитрий Петров / Наталья Титаренко) – 37:54
2. FISCHER (Андрей Алисов / Василий Кочин / Артем Елисеев / Всеволод Соловьев) – 39:52
3. 4 For RIMA (Максим Кузнецов / Михаил Рудь / Станислав Трфимов / Андрей Есин) – 40:39
Всего в забеге приняли участие 129 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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