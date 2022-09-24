Результаты «Атомного ЗаБега» 2022. Победители на 5 км – Хлызов и Жданова, на 10 км – Наконечный и Самарина

24 сентября в Сосновом Бору состоялся «Атомный ЗаБег» на дистанциях 3, 5 и 10 км. Также прошли соревнования по скандинавской ходьбе на 3 км.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Владимир Репин – 12:19
2. Максим Белавин – 12:41
3. Константин Бондаренко – 12:43
3 км, женщины
1. Ольга Кузнецова – 14:06
2. Татьяна Свиридова – 14:27
3. Наталья Можаева – 14:34
5 км, мужчины
1. Максим Хлызов – 16:43
2. Дмитрий Рослов – 16:52
3. Руслан Ардеев – 17:03
5 км, женщины
1. Валентина Жданова – 20:15
2. Елена Рябова – 21:25
3. Елена Кириллова – 21:42
10 км, мужчины
1. Дмитрий Наконечный – 31:46
2. Владимир Созонов – 32:25
3. Александр Карпов – 32:31
10 км, женщины
1. Елена Самарина – 37:05
2. Ольга Петрова – 39:41
3. Алина Колосова – 41:36
Всего в забеге приняли участие 266 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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