Результаты «Атомного ЗаБега» 2022. Победители на 5 км – Хлызов и Жданова, на 10 км – Наконечный и Самарина

24 сентября в Сосновом Бору состоялся «Атомный ЗаБег» на дистанциях 3, 5 и 10 км. Также прошли соревнования по скандинавской ходьбе на 3 км.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Владимир Репин – 12:19

2. Максим Белавин – 12:41

3. Константин Бондаренко – 12:43

3 км, женщины

1. Ольга Кузнецова – 14:06

2. Татьяна Свиридова – 14:27

3. Наталья Можаева – 14:34

5 км, мужчины

1. Максим Хлызов – 16:43

2. Дмитрий Рослов – 16:52

3. Руслан Ардеев – 17:03

5 км, женщины

1. Валентина Жданова – 20:15

2. Елена Рябова – 21:25

3. Елена Кириллова – 21:42

10 км, мужчины

1. Дмитрий Наконечный – 31:46

2. Владимир Созонов – 32:25

3. Александр Карпов – 32:31

10 км, женщины

1. Елена Самарина – 37:05

2. Ольга Петрова – 39:41

3. Алина Колосова – 41:36

Всего в забеге приняли участие 266 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.