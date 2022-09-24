Результаты забега «Синявинские высоты». Победители на 10 км – Серов и Иванова, на 21 км – Елизаров и Волкова

24 сентября в поселке Синявино прошел забег «Синявинские высоты» на дистанциях 2, 5, 10 и 21 км.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Михаил Бородин – 20:23

2. Игорь Балабан – 21:37

3. Егор Бахир – 21:50

5 км, женщины

1. Анастасия Слуцкая – 24:27

2. Валерия Егорова – 26:14

3. Кристина Вихорева – 27:52

10 км, мужчины

1. Алексей Серов – 36:36

2. Андрей Рябов – 37:43

3. Андрей Ершов – 38:52

10 км, женщины

1. Юлия Иванова – 50:02

2. Яна Радина – 50:22

3. Елена Балабан – 50:46

21 км, мужчины

1. Даниил Елизаров – 1:27:30

2. Антон Андронов – 1:29:56

3. Александр Яковлев – 1:31:00

21 км, женщины

1. Наталия Волкова – 1:44:27

2. Юлия Волкова – 1:49:42

3. Наталья Мазурова – 1:58:52

Всего в забеге приняли участие 323 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.