Результаты забега «Синявинские высоты». Победители на 10 км – Серов и Иванова, на 21 км – Елизаров и Волкова

24 сентября в поселке Синявино прошел забег «Синявинские высоты» на дистанциях 2, 5, 10 и 21 км.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Михаил Бородин – 20:23
2. Игорь Балабан – 21:37
3. Егор Бахир – 21:50
5 км, женщины
1. Анастасия Слуцкая – 24:27
2. Валерия Егорова – 26:14
3. Кристина Вихорева – 27:52
10 км, мужчины
1. Алексей Серов – 36:36
2. Андрей Рябов – 37:43
3. Андрей Ершов – 38:52
10 км, женщины
1. Юлия Иванова – 50:02
2. Яна Радина – 50:22
3. Елена Балабан – 50:46
21 км, мужчины
1. Даниил Елизаров – 1:27:30
2. Антон Андронов – 1:29:56
3. Александр Яковлев – 1:31:00
21 км, женщины
1. Наталия Волкова – 1:44:27
2. Юлия Волкова – 1:49:42
3. Наталья Мазурова – 1:58:52
Всего в забеге приняли участие 323 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.
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