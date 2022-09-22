Традиционный «Гагаринский забег» перенесли на следующий год. Его отменили за три дня до старта

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«Гагаринский забег», который предполагалось провести в Звездном городке 24 сентября, по техническим причинам перенесен на весну 2023 года, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.

Забег станет одним из первых в серии нового сезона. Все желающие принять участие в старте, кто регистрировался на забег в 2022 году, получат приоритетное право для регистрации в новом сезоне.

Уведомление об этом будет направлено на электронную почту, которая была указана при регистрации.

Организатором забега выступила – Московская область, а регистрация старта проходила на сайте Лиги Героев. 

Последние уточнили, что не являются организаторами, а лишь предоставляли сервис регистрации для участников. Причины переноса им неизвестны. 

Мероприятие является одним из старейших легкоатлетических стартов Московской области. Участникам выдают стартовые пакеты с индивидуальными чипами хронометража и коллекционные медали на финише.

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