Результаты «Охтинского полумарафона» 2022. Победители на 5 км – Коновалов и Долова, на 11 км – Федоров и Рудная

18 сентября в деревне Мистолово (горнолыжный комплекс Охта парк) состоялся VIII-й легкоатлетический кросс «Охтинский полумарафон» на дистанциях 1, 3, 5, 11 и 21 км.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Виталий Коновалов – 18:46

2. Егор Бахир – 18:58

3. Игорь Ефимов – 20:11

5 км, женщины

1. Мария Долова – 20:50

2. Мария Цирульникова – 21:39

3. Влада Рыбникова – 21:51

11 км, мужчины

1. Андрей Федоров – 41:08

2. Владимир Овчинников – 41:12

3. Станислав Ледников – 42:06

11 км, женщины

1. Анастасия Рудная – 44:14

2. Екатерина Константинова – 48:41

3. Екатерина Гордеева – 49:40

21 км, мужчины

1. Василий Андреев – 1:14:38

2. Дима Масловский – 1:15:34

3. Максим Воронков – 1:21:35

21 км, женщины

1. Ольга Бородулина – 1:44:09

2. Анастасия Ботова – 1:44:37

3. Ольга Дмитриева – 1:45:01

Всего в забеге приняли участие 432 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.