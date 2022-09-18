Результаты «Охтинского полумарафона» 2022. Победители на 5 км – Коновалов и Долова, на 11 км – Федоров и Рудная

18 сентября в деревне Мистолово (горнолыжный комплекс Охта парк) состоялся VIII-й легкоатлетический кросс «Охтинский полумарафон» на дистанциях 1, 3, 5, 11 и 21 км.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Виталий Коновалов – 18:46
2. Егор Бахир – 18:58
3. Игорь Ефимов – 20:11
5 км, женщины
1. Мария Долова – 20:50
2. Мария Цирульникова – 21:39
3. Влада Рыбникова – 21:51
11 км, мужчины
1. Андрей Федоров – 41:08
2. Владимир Овчинников – 41:12
3. Станислав Ледников – 42:06
11 км, женщины
1. Анастасия Рудная – 44:14
2. Екатерина Константинова – 48:41
3. Екатерина Гордеева – 49:40
21 км, мужчины
1. Василий Андреев – 1:14:38
2. Дима Масловский – 1:15:34
3. Максим Воронков – 1:21:35
21 км, женщины
1. Ольга Бородулина – 1:44:09
2. Анастасия Ботова – 1:44:37
3. Ольга Дмитриева – 1:45:01
Всего в забеге приняли участие 432 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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