В Бухаре прошел благотворительный забег Bukhara Night Race. Победители на 10 км – Андрей Куликов и Камола Аблаева

17 сентября в Бухаре (Узбекистан) состоялся первый международный ночной забег Bukhara Night Race, входящий в серию благотворительных забегов «Samarkand Marathon».

Bukhara Night Race – первый ночной забег в Узбекистане, который стартовал на закате солнца в Бухаре. На мероприятии были доступны беговые дистанции на 5 и 10 км, «Скандинавская ходьба» на 5 км, а также детский забег Kids Run на 300 и 600 метров.

Забег проходил на подсвеченной трассе, проходящей через знаковые места и улицы аутентичной Бухары, знакомя участников с достопримечательностям старого города. В 2022 году цель забега – адаптация музеев для людей с нарушением зрения. Собранные средства пошли на приобретение аудиогидов, тактильных картин и необходимого оборудования.

Мероприятие организовано Фондом развития культуры и искусства в партнерстве с Министерством развития спорта и Хокимиятом Бухарской области.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Евгений Фадеев – 14:22

2. Зафарбек Бекмуродов – 15:46

3. Жасур Рустамджонов – 15:58

5 км, женщины

1. Дилсуз Омонова – 18:56

2. Муниса Исматиллаева – 19:38

3. Карина Ткачук – 19:57

10 км, мужчины

1. Андрей Куликов – 33:55

2. Алишер Сапаров – 35:37

3. Ойбек Усманов – 36:03

10 км, женщины

1. Камола Аблаева – 39:49

2. Мохигул Хайдарова – 42:26

3. Эузозохон Хашимова – 44:12

Всего в забеге приняли участие 1013 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.