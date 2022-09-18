В Бухаре прошел благотворительный забег Bukhara Night Race. Победители на 10 км – Андрей Куликов и Камола Аблаева

17 сентября в Бухаре (Узбекистан) состоялся первый международный ночной забег Bukhara Night Race, входящий в серию благотворительных забегов «Samarkand Marathon».
Bukhara Night Race – первый ночной забег в Узбекистане, который стартовал на закате солнца в Бухаре. На мероприятии были доступны беговые дистанции на 5 и 10 км, «Скандинавская ходьба» на 5 км, а также детский забег Kids Run на 300 и 600 метров.
Забег проходил на подсвеченной трассе, проходящей через знаковые места и улицы аутентичной Бухары, знакомя участников с достопримечательностям старого города. В 2022 году цель забега – адаптация музеев для людей с нарушением зрения. Собранные средства пошли на приобретение аудиогидов, тактильных картин и необходимого оборудования.
Мероприятие организовано Фондом развития культуры и искусства в партнерстве с Министерством развития спорта и Хокимиятом Бухарской области.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Евгений Фадеев – 14:22
2. Зафарбек Бекмуродов – 15:46
3. Жасур Рустамджонов – 15:58
5 км, женщины
1. Дилсуз Омонова – 18:56
2. Муниса Исматиллаева – 19:38
3. Карина Ткачук – 19:57
10 км, мужчины
1. Андрей Куликов – 33:55
2. Алишер Сапаров – 35:37
3. Ойбек Усманов – 36:03
10 км, женщины
1. Камола Аблаева – 39:49
2. Мохигул Хайдарова – 42:26
3. Эузозохон Хашимова – 44:12
Всего в забеге приняли участие 1013 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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