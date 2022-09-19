В Калининграде прошел урбан трейл RUTS 2022. Победители на 10 км – Владимир Суслов и Анна Зорина

17 сентября в Калининграде состоялся урбан трейл RUTS 2022 на дистанциях 5 и 10 км.
Russian Urban Trail Series (RUTS) – это серия городских трейлов по всей стране.
Городской трейл – новый формат забега, главная идея которого знакомство с городом, а не соревнование на скорость. Участники бежали не по центральным дорогам общего пользования, а через парки и скверы, через интересные локации и даже через здания.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Владислав Бубнов – 34:32
2. Александр Лямкин – 37:35
3. Евгений Рябцев – 38:44
5 км, женщины
1. Анна Шелыгина – 36:44
2. Оксана Вашай – 36:54
3. Виктория Веснина – 38:09
10 км, мужчины
1. Владимир Суслов – 52:14
2. Леонид Савельев – 52:36
3. Егор Ральдин – 56:31
10 км, женщины
1. Анна Зорина – 53:17
2. Анна Кораблева – 59:10
3. Полина Фондорко – 1:01:54
Всего в забеге приняли участие 314 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ruts.run.
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