В Калининграде прошел урбан трейл RUTS 2022. Победители на 10 км – Владимир Суслов и Анна Зорина

17 сентября в Калининграде состоялся урбан трейл RUTS 2022 на дистанциях 5 и 10 км.

Russian Urban Trail Series (RUTS) – это серия городских трейлов по всей стране.

Городской трейл – новый формат забега, главная идея которого знакомство с городом, а не соревнование на скорость. Участники бежали не по центральным дорогам общего пользования, а через парки и скверы, через интересные локации и даже через здания.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Владислав Бубнов – 34:32

2. Александр Лямкин – 37:35

3. Евгений Рябцев – 38:44

5 км, женщины

1. Анна Шелыгина – 36:44

2. Оксана Вашай – 36:54

3. Виктория Веснина – 38:09

10 км, мужчины

1. Владимир Суслов – 52:14

2. Леонид Савельев – 52:36

3. Егор Ральдин – 56:31

10 км, женщины

1. Анна Зорина – 53:17

2. Анна Кораблева – 59:10

3. Полина Фондорко – 1:01:54

Всего в забеге приняли участие 314 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ruts.run.