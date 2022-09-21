«Байкал Супер Трейл» состоялся в Иркутске. Победители на 10 км – Пешков и Мэй, на 20 км – Золотуев и Богданова

18 сентября в Иркутске прошел «Байкал Супер Трейл» на дистанциях 10 км (Лайт трейл), 20 км (трейл) и 30 км (Супер трейл).

Серия Марафонов Байкал (соревнования на выносливость на озере Байкал и в Прибайкалье) в 2022 году проходит уже четвертый год подряд и включает в себя 4 старта, входящие в зачет Кубка Марафонов Байкал: Марафон «Лыжня Байкала» (27 марта), Байкальский Марафон (05 июня), Триатлон Baikal X-Trail (07 августа) и «Байкал Супер Трейл».

Также проводятся две лыжные гонки, не входящие в Кубок: Новогодняя лыжная гонка (31 декабря), Лыжня «Надежда» (29 января), а также новый трейл с препятствиями «Тропа Самурая» (16 октября).

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Дмитрий Пешков – 44:41

2. Данил Всевладов – 47:44

3. Дмитрий Рябчевский – 48:21

10 км, женщины

1. Ивита Мэй – 50:50

2. Екатерина Черемных – 53:38

3. Юлия Бурцева – 54:51

20 км, мужчины

1. Александр Золотуев – 1:35:03

2. Илья Вотто – 1:44:24

3. Александр Киреев – 1:44:55

20 км, женщины

1. Елена Богданова – 2:15:43

2. Алена Птиченко – 2:21:25

3. Наталья Пидгурская – 2:33:50

30 км, мужчины

1. Денис Сиянов – 2:22:30

2. Роман Калинин – 2:29:54

3. Василий Лось – 2:34:55

Всего в трейле приняли участие 139 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте Марафоны Байкал.