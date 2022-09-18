В Свердловской области прошел горный трейл-полумарафон «5вершин». Победители на 14 км – Гауков и Устьянцева, на 21 км – Береснев и Попова

18 сентября в поселке Исеть (Свердловская область) состоялся восьмой горный полумарафон трейл «5вершин». Участники трейла вышли на дистанции 1, 5, 14 и 21 км.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Олег Белов – 30:46
2. Семен Ефимов – 32:52
3. Александр Абакшин – 33:22
5 км, женщины
1. Юлия Пипляева – 39:25
2. Екатерина Соколова – 40:18
3. Юлия Безрядина – 40:21
14 км, мужчины
1. Дмитрий Гауков – 1:10:15
2. Михаил Саночкин – 1:10:17
3. Дмитрий Ильин – 1:16:42
14 км, женщины
1. Екатерина Устьянцева – 1:28:31
2. Алевтина Таныгина – 1:32:52
3. Марина Масальская – 1:33:40
21 км, мужчины
1. Алексей Береснев – 1:31:20
2. Андрей Миняков – 1:31:41
3. Константин Усольцев – 1:35:14
21 км, женщины
1. Светлана Попова – 1:58:51
2. Мария Лютова – 2:00:51
3. Екатерина Чеклецова – 2:12:25
Всего в трейле приняли участие 234 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.
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