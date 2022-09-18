В Свердловской области прошел горный трейл-полумарафон «5вершин». Победители на 14 км – Гауков и Устьянцева, на 21 км – Береснев и Попова

18 сентября в поселке Исеть (Свердловская область) состоялся восьмой горный полумарафон трейл «5вершин». Участники трейла вышли на дистанции 1, 5, 14 и 21 км.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Олег Белов – 30:46

2. Семен Ефимов – 32:52

3. Александр Абакшин – 33:22

5 км, женщины

1. Юлия Пипляева – 39:25

2. Екатерина Соколова – 40:18

3. Юлия Безрядина – 40:21

14 км, мужчины

1. Дмитрий Гауков – 1:10:15

2. Михаил Саночкин – 1:10:17

3. Дмитрий Ильин – 1:16:42

14 км, женщины

1. Екатерина Устьянцева – 1:28:31

2. Алевтина Таныгина – 1:32:52

3. Марина Масальская – 1:33:40

21 км, мужчины

1. Алексей Береснев – 1:31:20

2. Андрей Миняков – 1:31:41

3. Константин Усольцев – 1:35:14

21 км, женщины

1. Светлана Попова – 1:58:51

2. Мария Лютова – 2:00:51

3. Екатерина Чеклецова – 2:12:25

Всего в трейле приняли участие 234 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.