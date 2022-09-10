В Новосибирске прошел полумарафон Александра Раевича. Победители забега на 21 км – Иван Кормягин и Валерия Скулкина

10 сентября в Новосибирске состоялся XXV Новосибирский полумарафон Александра Раевича на дистанциях 3 и 21 км.

Маршруты дистанций пролегали по одной их главных и красивейших улиц города – Красный проспект. Классическая дистанция полумарафона сложилась из 5 кругов по 4,2 км плюс финишная прямая.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Роман Щетников – 9:06

2. Руслан Гулиев – 10:55

3. Аркадий Черников – 11:10

3 км, женщины

1. Карина Костромина – 9:49

2. Анна Некрасова – 11:34

3. Арина Мирвалиева – 11:57

21 км, мужчины

1. Иван Кормягин – 2:10:30

2. Семен Кузьмин – 2:10:34

3. Анатолий Котенко – 2:10:36

21 км, женщины

1. Валерия Скулкина – 2:10:34

2. Алевтина Чернякова – 2:11:29

3. Наталья Манторова – 2:11:35

Всего в забеге приняли участие 1265 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте СпортСоюз.