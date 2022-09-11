Полумарафон «Оружейная столица» 2022 состоялся в Туле. Победители на 10 км – Бочкарев и Борель, на 21 км – Ермаков и Войтова

11 сентября в Туле прошел Полумарафон «Оружейная столица» на дистанциях 5, 10 и 21 км. Полумарафон входит в серию забегов «Тульский марафон».

Участники полумарафона «Оружейная столица» стартовали на Казанской набережной и бежали по центральным улицам Тулы. Полумарафон был приурочен к празднованию Дня города, поэтому помимо участия в забеге можно было погулять по украшенному городу, посмотреть концерт и салют.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Алексей Бубнев – 16:23

2. Алексей Пуганов – 16:30

3. Борис Батов – 16:55

5 км, женщины

1. Анастасия Якоби – 18:04

2. Наталья Тарантинова – 19:09

3. Алиса Чернышова – 19:11

10 км, мужчины

1. Сергей Бочкарев – 33:33

2. Даниил Мусатов – 34:35

3. Андрей Полуэктов – 34:53

10 км, женщины

1. Ольга Борель – 42:25

2. Полина Гусева – 42:38

3. Юлия Карпушина – 43:26

21 км, мужчины

1. Денис Ермаков – 1:12:33

2. Александр Гольцов – 1:18:30

3. Александр Муромцев – 1:19:21

21 км, женщины

1. Александра Войтова – 1:23:38

2. Вера Серебренникова – 1:30:19

3. Марина Солошенко – 1:32:09

Всего в забеге приняли участие 1074 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.