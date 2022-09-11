Полумарафон «Оружейная столица» 2022 состоялся в Туле. Победители на 10 км – Бочкарев и Борель, на 21 км – Ермаков и Войтова

11 сентября в Туле прошел Полумарафон «Оружейная столица» на дистанциях 5, 10 и 21 км. Полумарафон входит в серию забегов «Тульский марафон».
Участники полумарафона «Оружейная столица» стартовали на Казанской набережной и бежали по центральным улицам Тулы. Полумарафон был приурочен к празднованию Дня города, поэтому помимо участия в забеге можно было погулять по украшенному городу, посмотреть концерт и салют.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Алексей Бубнев – 16:23
2. Алексей Пуганов – 16:30
3. Борис Батов – 16:55
5 км, женщины
1. Анастасия Якоби – 18:04
2. Наталья Тарантинова – 19:09
3. Алиса Чернышова – 19:11
10 км, мужчины
1. Сергей Бочкарев – 33:33
2. Даниил Мусатов – 34:35
3. Андрей Полуэктов – 34:53
10 км, женщины
1. Ольга Борель – 42:25
2. Полина Гусева – 42:38
3. Юлия Карпушина – 43:26
21 км, мужчины
1. Денис Ермаков – 1:12:33
2. Александр Гольцов – 1:18:30
3. Александр Муромцев – 1:19:21
21 км, женщины
1. Александра Войтова – 1:23:38
2. Вера Серебренникова – 1:30:19
3. Марина Солошенко – 1:32:09
Всего в забеге приняли участие 1074 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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