Регистрации на трейловый забег NOVGOROD ICE 2026 раскупили за 10 минут. Старт состоится 15 февраля

15 февраля в Великом Новгороде пройдет трейловый старт NOVGOROD ICE 2026. Регистрация на забег открылась в 12 утра 15 сентября, все места на взрослые дистанции раскупили за 10 минут.

Участникам доступны следующие дистанции: 6, 15, 21 км. Для детей пройдет забег на дистанции 1,066 км (детская верста). Регистрация на детскую версту еще открыта и проходит на сайте RussiaRunning.

Участники будут стартовать у стен Кремля, маршрут взрослых забегов пройдет по территории музея «Витославлицы», а также вдоль реки Волхов и озера Мячино. Организаторы обещают горячее питание на финише, а также разнообразные ПП на дистанциях. 

Стоимость слота на дистанции 21 км составляет 5300 рублей, на дистанции 15 км – 5300 рублей, на дистанции 6 км – 3600 рублей.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
