В Вологодской области прошел ультратрейл «Великий лес». Победители на 50 км – Артем Ефимов и Олеся Сидорцова

3 сентября ультрамарафон Великий лес ULTRA TRAIL состоялся во второй раз в этом году.

Участникам трейла организаторы предложили 3 дистанции и только одну из них с фонарем – на 30 км (фактически длина трека 28 км) старт уже в сумерках. 50 км и 10 км дистанции дневные.

Стартовал ультрамарафон в Центре лыж и биатлона д. Кудринская в 2 км от Сметанино.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Даниил Новожилов – 44:58

2. Дмитрий Семенский – 45:29

3. Константин Иванов – 45:34

10 км, женщины

1. Евгения Игнашева – 58:06

2. Татьяна Миловская – 59:09

3. Татьяна Буторина – 1:01:18

30 км, мужчины

1. Сергей Снопиков – 1:50:11

2. Илья Трушин – 1:59:19

3. Владимир Юшонков – 1:59:21

30 км, женщины

1. Анна Лукина – 2:21:38

2. Юлия Бабайлова – 2:27:14

3. Евгения Стопина – 2:39:24

50 км, мужчины

1. Артем Ефимов – 3:38:04

2. Евгений Мамонов – 3:43:25

3. Владислав Усанов – 3:45:57

50 км, женщины

1. Олеся Сидорцова – 4:32:18

2. Анна Михайлова – 4:36:01

3. Татьяна Андрианова – 5:34:38

Всего в трейле приняли участие 126 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ВологдаМарафон.