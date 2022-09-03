В Вологодской области прошел ультратрейл «Великий лес». Победители на 50 км – Артем Ефимов и Олеся Сидорцова

3 сентября ультрамарафон Великий лес ULTRA TRAIL состоялся во второй раз в этом году.
Участникам трейла организаторы предложили 3 дистанции и только одну из них с фонарем – на 30 км (фактически длина трека 28 км) старт уже в сумерках. 50 км и 10 км дистанции дневные.
Стартовал ультрамарафон в Центре лыж и биатлона д. Кудринская в 2 км от Сметанино.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Даниил Новожилов – 44:58
2. Дмитрий Семенский – 45:29
3. Константин Иванов – 45:34
10 км, женщины
1. Евгения Игнашева – 58:06
2. Татьяна Миловская – 59:09
3. Татьяна Буторина – 1:01:18
30 км, мужчины
1. Сергей Снопиков – 1:50:11
2. Илья Трушин – 1:59:19
3. Владимир Юшонков – 1:59:21
30 км, женщины
1. Анна Лукина – 2:21:38
2. Юлия Бабайлова – 2:27:14
3. Евгения Стопина – 2:39:24
50 км, мужчины
1. Артем Ефимов – 3:38:04
2. Евгений Мамонов – 3:43:25
3. Владислав Усанов – 3:45:57
50 км, женщины
1. Олеся Сидорцова – 4:32:18
2. Анна Михайлова – 4:36:01
3. Татьяна Андрианова – 5:34:38
Всего в трейле приняли участие 126 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ВологдаМарафон.
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