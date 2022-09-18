Результаты X-WATERS VLADIVOSTOK 2022. Победители на 2 км – Бынин и Парфенова, на 4,7 км – Беланов и Крылова

17 и 18 сентября во Владивостоке на острове Русский прошел заплыв X-WATERS VLADIVOSTOK на дистанциях 1200 метров (Русская верста) и 2000 метров (Владивосток), 4,7 км (Босфор Восточный) и 10 км (Вокруг Скрыплева).
Заплыв включен в спортивную программу Восточного Экономического Форума, а также является частью уникального проекта X-WATERS «Обними Россию».
«Обними Россию» (Владивосток-Калининград) – проект, в котором спортсмены проплыли через Босфор Восточный на восходе и завершили дистанцию вечером того же дня в Калининграде, преодолевая 7300 км по воздуху и 7300 метров вплавь.
Результаты победителей:
1200 м, мужчины
1. Николай Морозов – 12:46
2. Андрей Белоносов – 13:06
3. Максим Полушин – 14:17
1200 м, женщины
1. Анастасия Логинова – 15:46
2. Татьяна Рекунова – 18:40
3. Елена Каторгина – 20:16
2000 м, мужчины
1. Геннадий Бынин – 26:06
2. Игорь Беланов – 26:07
3. Евгений Швец – 28:51
2000 м, женщины
1. Елена Парфенова – 31:21
2. Екатерина Привалова – 35:17
3. Нина Казимирова – 35:56
4700 м, мужчины
1. Игорь Беланов – 56:09
2. Владимир Соколов – 56:25
3. Артем Дубровский – 56:37
4700 м, женщины
1. Светлана Крылова – 1:16:54
2. Светлана Прищепчук – 1:17:31
3. Елена Верещагина – 1:19:12
10 км, мужчины
1. Илья Ивашкин – 56:23
2. Алексей Гулаков – 56:45
3. Евгений Швец – 1:01:39
10 км, женщины
1. Ольга Овсянникова – 1:08:16
2. Анна Елфимова – 1:22:58
3. Светлана Власенко – 1:23:26
4,7 (Заплыв «Обними Россию»), мужчины
1. Андрей Белоносов – 47:06
2. Дмитрий Гостяев – 47:10
3. Василий Рябов – 48:38
4,7 (Заплыв «Обними Россию»), женщины
1. Анастасия Карамышева – 43:36
2. Елена Парфенова – 47:33
3. Светлана Акулич – 49:13
Всего в заплыве приняли участие 230 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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