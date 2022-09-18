Результаты X-WATERS VLADIVOSTOK 2022. Победители на 2 км – Бынин и Парфенова, на 4,7 км – Беланов и Крылова

17 и 18 сентября во Владивостоке на острове Русский прошел заплыв X-WATERS VLADIVOSTOK на дистанциях 1200 метров (Русская верста) и 2000 метров (Владивосток), 4,7 км (Босфор Восточный) и 10 км (Вокруг Скрыплева).

Заплыв включен в спортивную программу Восточного Экономического Форума, а также является частью уникального проекта X-WATERS «Обними Россию».

«Обними Россию» (Владивосток-Калининград) – проект, в котором спортсмены проплыли через Босфор Восточный на восходе и завершили дистанцию вечером того же дня в Калининграде, преодолевая 7300 км по воздуху и 7300 метров вплавь.

Результаты победителей:

1200 м, мужчины

1. Николай Морозов – 12:46

2. Андрей Белоносов – 13:06

3. Максим Полушин – 14:17

1200 м, женщины

1. Анастасия Логинова – 15:46

2. Татьяна Рекунова – 18:40

3. Елена Каторгина – 20:16

2000 м, мужчины

1. Геннадий Бынин – 26:06

2. Игорь Беланов – 26:07

3. Евгений Швец – 28:51

2000 м, женщины

1. Елена Парфенова – 31:21

2. Екатерина Привалова – 35:17

3. Нина Казимирова – 35:56

4700 м, мужчины

1. Игорь Беланов – 56:09

2. Владимир Соколов – 56:25

3. Артем Дубровский – 56:37

4700 м, женщины

1. Светлана Крылова – 1:16:54

2. Светлана Прищепчук – 1:17:31

3. Елена Верещагина – 1:19:12

10 км, мужчины

1. Илья Ивашкин – 56:23

2. Алексей Гулаков – 56:45

3. Евгений Швец – 1:01:39

10 км, женщины

1. Ольга Овсянникова – 1:08:16

2. Анна Елфимова – 1:22:58

3. Светлана Власенко – 1:23:26

4,7 (Заплыв «Обними Россию»), мужчины

1. Андрей Белоносов – 47:06

2. Дмитрий Гостяев – 47:10

3. Василий Рябов – 48:38

4,7 (Заплыв «Обними Россию»), женщины

1. Анастасия Карамышева – 43:36

2. Елена Парфенова – 47:33

3. Светлана Акулич – 49:13

Всего в заплыве приняли участие 230 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.