Результаты заплыва Poseidon 2022. Победители на 2 км – Прибыток и Карташова, на 5 км – Коваль и Шорец

27 августа в Кронштадте состоялся первый любительский заплыв на открытой воде от Лиги Героев – Poseidon на дистанциях 1 км (FUN), 2 км (SPORT) и 5 км (SUPERSPORT).
Результаты победителей:
1 км, мужчины
1. Максим Бороденко – 15:47
2. Вадим Баранов – 16:29
3. Михаил Жидков – 17:15
1 км, женщины
1. Ольга Веселова – 20:29
2. Ангелина Алибекова – 20:34
3. Зинаида Чернова – 21:34
2 км, мужчины
1. Александр Прибыток – 36:49
2. Никита Трофимов – 39:06
3. Степан Смекалов – 39:41
2 км, женщины
1. Ангелина Карташова – 45:48
2. Екатерина Ерофеева – 47:06
3. Татьяна Сапожникова – 47:29
5 км, мужчины
1. Степан Коваль – 1:11:13
2. Евгений Рыжов – 1:15:37
3. Антон Лосев – 1:16:31
5 км, женщины
1. Анастасия Шорец – 1:22:31
2. Полина Бороденко – 1:28:31
3. Елена Панферова – 1:33:11
Всего в заплыве приняли участие 245 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.
Комментарии