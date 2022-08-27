Результаты заплыва Poseidon 2022. Победители на 2 км – Прибыток и Карташова, на 5 км – Коваль и Шорец

27 августа в Кронштадте состоялся первый любительский заплыв на открытой воде от Лиги Героев – Poseidon на дистанциях 1 км (FUN), 2 км (SPORT) и 5 км (SUPERSPORT).

Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Максим Бороденко – 15:47

2. Вадим Баранов – 16:29

3. Михаил Жидков – 17:15

1 км, женщины

1. Ольга Веселова – 20:29

2. Ангелина Алибекова – 20:34

3. Зинаида Чернова – 21:34

2 км, мужчины

1. Александр Прибыток – 36:49

2. Никита Трофимов – 39:06

3. Степан Смекалов – 39:41

2 км, женщины

1. Ангелина Карташова – 45:48

2. Екатерина Ерофеева – 47:06

3. Татьяна Сапожникова – 47:29

5 км, мужчины

1. Степан Коваль – 1:11:13

2. Евгений Рыжов – 1:15:37

3. Антон Лосев – 1:16:31

5 км, женщины

1. Анастасия Шорец – 1:22:31

2. Полина Бороденко – 1:28:31

3. Елена Панферова – 1:33:11

Всего в заплыве приняли участие 245 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.