Результаты X-Waters Kuzbass 2022. Победители на 3 км – Важдаев и Карпачева, на 6 км – Брума и Шебанкова

27 и 28 августа в Кузбассе прошел заплыв этапа Чемпионата Мира X-WATERS 2022 на дистанциях 1, 3, 6 и 10 км.
Заплыв в Кузбассе X-WATERS Kuzbass 2022 стал первым масштабным Open Water Сибири.
Результаты победителей:
1 км, мужчины
1. Александр Торговкин – 15:08
2. Павел Большаников – 17:31
3. Александр Ролдугин – 18:34
1 км, женщины
1. Маргарита Карпачева – 14:18
2. Ирина Патина – 16:25
3. Ксения Макарская – 18:44
3 км, мужчины
1. Андрей Важдаев – 53:38
2. Николай Крылов – 53:56
3. Артем Кучерук
3 км, женщины
1. Маргарита Карпачева – 51:32
2. Ирина Патина – 56:50
3. Наталья Родионова – 57:49
6 км, мужчины
1. Андрей Брума – 1:38:44
2. Алексей Киселев – 1:41:56
3. Олег Самочкин – 1:47:34
6 км, женщины
1. Кристина Шебанкова – 2:02:35
2. Юлия Павлова – 2:07:04
3. Екатерина Привалова – 2:08:15
10 км, мужчины
1. Денис Думчев – 3:13:38
2. Павел Драчев – 3:17:45
3. Юрий Шарай – 3:38:39
10 км, женщины
1. Юлия Шрамко – 3:24:48
2. Анастасия Парсон – 3:35:53
3. Адиля Ан – 3:55:06
Всего в заплыве приняли участие 150 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.
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