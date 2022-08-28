Результаты X-Waters Kuzbass 2022. Победители на 3 км – Важдаев и Карпачева, на 6 км – Брума и Шебанкова

27 и 28 августа в Кузбассе прошел заплыв этапа Чемпионата Мира X-WATERS 2022 на дистанциях 1, 3, 6 и 10 км.

Заплыв в Кузбассе X-WATERS Kuzbass 2022 стал первым масштабным Open Water Сибири.

Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Александр Торговкин – 15:08

2. Павел Большаников – 17:31

3. Александр Ролдугин – 18:34

1 км, женщины

1. Маргарита Карпачева – 14:18

2. Ирина Патина – 16:25

3. Ксения Макарская – 18:44

3 км, мужчины

1. Андрей Важдаев – 53:38

2. Николай Крылов – 53:56

3. Артем Кучерук

3 км, женщины

1. Маргарита Карпачева – 51:32

2. Ирина Патина – 56:50

3. Наталья Родионова – 57:49

6 км, мужчины

1. Андрей Брума – 1:38:44

2. Алексей Киселев – 1:41:56

3. Олег Самочкин – 1:47:34

6 км, женщины

1. Кристина Шебанкова – 2:02:35

2. Юлия Павлова – 2:07:04

3. Екатерина Привалова – 2:08:15

10 км, мужчины

1. Денис Думчев – 3:13:38

2. Павел Драчев – 3:17:45

3. Юрий Шарай – 3:38:39

10 км, женщины

1. Юлия Шрамко – 3:24:48

2. Анастасия Парсон – 3:35:53

3. Адиля Ан – 3:55:06

Всего в заплыве приняли участие 150 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.