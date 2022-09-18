Результаты заплыва Swimcup Дагестан 2022. Победители на 1 км – Танаев и Негомедзянова, на 3 км – Шеметов и Сидоркова

17 и 18 сентября прошли заплывы серии Swimcup Open Water.

Заплывы Swimcup TYR Open Water на 1000 метров (Дербент Лайт), 2000 метров (Дербент Классик) и 5000 метров (Дербент Ультра) прошли в Каспийском море 18 сентября, а на 3000 метров (Сулак Классик) в реке Сулак 17 сентября.

Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Алексей Танаев – 14:03

2. Владимир Осипов – 14:58

3. Вячеслав Прохоров – 15:45

1 км, женщины

1. Елена Негомедзянова – 16:25

2. Валентина Городулина – 17:53

3. Мария Епихина – 18:49

2 км, мужчины

1. Альберт Маннанов – 29:59

2. Магомед Шейхмагомедов – 30:20

3. Адам Адамов – 30:22

2 км, женщины

1. Елена Сидоркова – 40:54

2. Любовь Артамонова – 44:12

3. Анна Коваливская – 45:32

3 км, мужчины

1. Денис Шеметов – 36:39

2. Дмитрий Букреев – 37:45

3. Юрий Быковский – 39:07

3 км, женщины

1. Елена Сидоркова – 39:13

2. Елена Негомедзянова – 41:14

3. Оксана Гительман – 43:22

5 км, мужчины

1. Денис Шеметов – 1:21:01

2. Дмитрий Букреев – 1:21:28

3. Олег Кузякин – 1:22:54

5 км, женщины

1. Елена Пастухова – 1:46:34

2. Лидия Серова – 1:46:52

3. Елена Блажко – 1:49:09

Всего в заплыве приняли участие 147 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ResultsZone.