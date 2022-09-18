Результаты заплыва Swimcup Дагестан 2022. Победители на 1 км – Танаев и Негомедзянова, на 3 км – Шеметов и Сидоркова

17 и 18 сентября прошли заплывы серии Swimcup Open Water.
Заплывы Swimcup TYR Open Water на 1000 метров (Дербент Лайт), 2000 метров (Дербент Классик) и 5000 метров (Дербент Ультра) прошли в Каспийском море 18 сентября, а на 3000 метров (Сулак Классик) в реке Сулак 17 сентября.
Результаты победителей:
1 км, мужчины
1. Алексей Танаев – 14:03
2. Владимир Осипов – 14:58
3. Вячеслав Прохоров – 15:45
1 км, женщины
1. Елена Негомедзянова – 16:25
2. Валентина Городулина – 17:53
3. Мария Епихина – 18:49
2 км, мужчины
1. Альберт Маннанов – 29:59
2. Магомед Шейхмагомедов – 30:20
3. Адам Адамов – 30:22
2 км, женщины
1. Елена Сидоркова – 40:54
2. Любовь Артамонова – 44:12
3. Анна Коваливская – 45:32
3 км, мужчины
1. Денис Шеметов – 36:39
2. Дмитрий Букреев – 37:45
3. Юрий Быковский – 39:07
3 км, женщины
1. Елена Сидоркова – 39:13
2. Елена Негомедзянова – 41:14
3. Оксана Гительман – 43:22
5 км, мужчины
1. Денис Шеметов – 1:21:01
2. Дмитрий Букреев – 1:21:28
3. Олег Кузякин – 1:22:54
5 км, женщины
1. Елена Пастухова – 1:46:34
2. Лидия Серова – 1:46:52
3. Елена Блажко – 1:49:09
Всего в заплыве приняли участие 147 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ResultsZone.
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