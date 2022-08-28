В Московской области прошел Round Lake Open Water Fest. Победители на 1900 м – Лосев и Калашникова, на 3800 м – Маннанов и Миронова

28 августа состоялись соревнования на открытой воде в Подмосковье Round Lake Open Water Fest 2022 на дистанциях 950, 1900 и 3800 м. Местом проведения заплыва было озеро Круглое (база отдыха «Round Lake»).

Озеро Круглое уже исторически является центром подготовки олимпийских команд по плаванию, подготовка проходит на одноименной спортивной базе мин. спорта РФ, а тренируются профессиональные атлеты в частности и на открытой воде в самом озере Круглое. Находится озеро посреди смешанного леса Дмитровского района.

Результаты победителей:

950 м, мужчины

1. Антон Лосев – 12:14.4

2. Андрей Соколов – 12:46.0

3. Илья Галетов – 13:25.0

950 м, женщины

1. Александра Соколова – 15:56.1

2. Ярослава Купор – 15:58.4

3. Юлия Набокова – 16:00.1

1900 м, мужчины

1. Антон Лосев – 25:10.3

2. Алексей Калистратов – 25:13.7

3. Василий Середюк – 26:06.2

1900 м, женщины

1. Юлия Калашникова – 28:33.5

2. Василиса Владыкина – 28:56.2

3. Елена Жидкова – 29:45.0

3800 м, мужчины

1. Альберт Маннанов – 45:51.5

2. Александр Калужский – 48:34.0

3. Владимир Володин – 49:48.3

3800 м, женщины

1. Татьяна Миронова – 1:00:28.3

2. Елена Сидоркова – 1:03:42.2

3. Валентина Полякова – 1:08:11.7

Всего в заплыве приняли участие 194 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.