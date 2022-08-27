Результаты заплыва Swimcup Руза 2022. Победители на 1 км – Токарев и Романенкова, на 5 км – Гусев и Зеленкевич

27 августа на Озернинском водохранилище в Рузе прошел заплыв серии Swimcup Open Water. Участники соревнований вышли на дистанции 1000 м (Лайт), 1852 м (Классик), 5 км (Ультра) и 10 км (Ультра).

Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Иван Токарев – 13:56

2. Артем Буценин – 14:05

3. Сергей Стрючков – 14:33

1 км, женщины

1. Александра Романенкова – 14:31

2. Алиса Надобникова – 15:21

3. Ольга Бачина – 15:58

1 км (ласты), мужчины

1. Александр Бояринцев – 14:28

2. Егор Земляный – 15:27

3. Чингиз Байгускаров – 16:45

1 км (ласты), женщины

1. Устинья Дятлова – 12:23

2. Анастасия Терехова – 12:45

3. Любовь Соколова – 14:19

1852 м, мужчины

1. Анатолий Шабаршов – 25:37

2. Евгений Савин – 25:53

3. Антон Зайков – 26:13

1852 м, женщины

1. Анна Абрагина – 27:56

2. Юлия Калашникова – 29:02

3. Елена Сидоркова – 29:30

5 км, мужчины

1. Владимир Гусев – 1:09:00

2. Александр Шатин – 1:11:44

3. Артем Буценин – 1:12:11

5 км, женщины

1. Валентина Зеленкевич – 1:12:01

2. Яна Аль-Гандур – 1:24:36

3. Мария Гневашева – 1:30:12

5 км (ласты), мужчины

1. Александр Бояринцев – 1:15:27

2. Сергей Мартышин – 1:18:33

3. Вадим Лазарев – 1:31:09

5 км (ласты), женщины

1. Юлия Супрунович – 1:22:22

2. Валентина Петрова – 1:23:27

3. Ирина Таняшина – 1:25:06

10 км, мужчины

1. Виктор Щелинский – 2:37:03

2. Денис Шеметов – 2:45:49

3. Илья Чистяков – 2:53:20

10 км, женщины

1. Анастасия Рябова – 2:50:13

2. Алина Баталова – 2:55:46

3. Татьяна Калмакова – 3:02:38

3*300 м, эстафета

1. Голд Свим Мастерс (Иван Токарев / Александра Романенкова / Владислав Иванов) – 13:09

2. Swim Moscow (Александр Давиденко / Екатерина Горчакова / Кирилл Бровко) – 14:16

3. Myswim (Елена Сидоркова / Олег Цибулько / Мария Бондаренко) – 14:52

Всего в заплыве приняли участие 520 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте results.zone.