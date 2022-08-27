Результаты заплыва Swimcup Руза 2022. Победители на 1 км – Токарев и Романенкова, на 5 км – Гусев и Зеленкевич

27 августа на Озернинском водохранилище в Рузе прошел заплыв серии Swimcup Open Water. Участники соревнований вышли на дистанции 1000 м (Лайт), 1852 м (Классик), 5 км (Ультра) и 10 км (Ультра).
Результаты победителей:
1 км, мужчины
1. Иван Токарев – 13:56
2. Артем Буценин – 14:05
3. Сергей Стрючков – 14:33
1 км, женщины
1. Александра Романенкова – 14:31
2. Алиса Надобникова – 15:21
3. Ольга Бачина – 15:58
1 км (ласты), мужчины
1. Александр Бояринцев – 14:28
2. Егор Земляный – 15:27
3. Чингиз Байгускаров – 16:45
1 км (ласты), женщины
1. Устинья Дятлова – 12:23
2. Анастасия Терехова – 12:45
3. Любовь Соколова – 14:19
1852 м, мужчины
1. Анатолий Шабаршов – 25:37
2. Евгений Савин – 25:53
3. Антон Зайков – 26:13
1852 м, женщины
1. Анна Абрагина – 27:56
2. Юлия Калашникова – 29:02
3. Елена Сидоркова – 29:30
5 км, мужчины
1. Владимир Гусев – 1:09:00
2. Александр Шатин – 1:11:44
3. Артем Буценин – 1:12:11
5 км, женщины
1. Валентина Зеленкевич – 1:12:01
2. Яна Аль-Гандур – 1:24:36
3. Мария Гневашева – 1:30:12
5 км (ласты), мужчины
1. Александр Бояринцев – 1:15:27
2. Сергей Мартышин – 1:18:33
3. Вадим Лазарев – 1:31:09
5 км (ласты), женщины
1. Юлия Супрунович – 1:22:22
2. Валентина Петрова – 1:23:27
3. Ирина Таняшина – 1:25:06
10 км, мужчины
1. Виктор Щелинский – 2:37:03
2. Денис Шеметов – 2:45:49
3. Илья Чистяков – 2:53:20
10 км, женщины
1. Анастасия Рябова – 2:50:13
2. Алина Баталова – 2:55:46
3. Татьяна Калмакова – 3:02:38
3*300 м, эстафета
1. Голд Свим Мастерс (Иван Токарев / Александра Романенкова / Владислав Иванов) – 13:09
2. Swim Moscow (Александр Давиденко / Екатерина Горчакова / Кирилл Бровко) – 14:16
3. Myswim (Елена Сидоркова / Олег Цибулько / Мария Бондаренко) – 14:52
Всего в заплыве приняли участие 520 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте results.zone.
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