Результаты заплыва Swimcup Open Water Казань 2022. Победители на 1 км – Токарев и Романенкова, на 5 км – Шатин и Аль-Гандур

3 сентября состоялся первый в истории заплыв на открытой воде в «третьей столице» России – тысячелетней Казани. Дистанции заплывов на 1000, 2500 и 5000 метров прошли в акватории реки Казанки.
Участники Swimcup Казань вышли на дистанции 1000 м (Лайт), 2500 м (Классик), 5000 м (Ультра).
Результаты победителей:
1 км, мужчины
1. Иван Токарев – 14:27
2. Алексей Танаев – 14:44
3. Роман Саврасов – 15:10
1 км, женщины
1. Александра Романенкова – 14:53
2. Ольга Лихач – 16:11
3. Елена Негомедзянова – 16:58
2,5 км, мужчины
1. Леонид Чубаров – 28:02
2. Антон Логинов – 31:29
3. Александр Куркин – 32:02
2,5 км, женщины
1. Арина Кожухова – 36:59
2. Анастасия Башлыкова – 40:14
3. Анастасия Пикулина – 42:07
5 км, мужчины
1. Александр Шатин – 54:13
2. Владимир Гусев – 54:32
3. Денис Шеметов – 1:03:10
5 км, женщины
1. Яна Аль-Гандур – 1:08:53
2. Елена Черная – 1:12:48
3. Мария Сергеева-Светицкая – 1:28:40
Всего в заплыве приняли участие 121 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ResultsZone.
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