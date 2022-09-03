Результаты заплыва Swimcup Open Water Казань 2022. Победители на 1 км – Токарев и Романенкова, на 5 км – Шатин и Аль-Гандур

3 сентября состоялся первый в истории заплыв на открытой воде в «третьей столице» России – тысячелетней Казани. Дистанции заплывов на 1000, 2500 и 5000 метров прошли в акватории реки Казанки.

Участники Swimcup Казань вышли на дистанции 1000 м (Лайт), 2500 м (Классик), 5000 м (Ультра).

Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Иван Токарев – 14:27

2. Алексей Танаев – 14:44

3. Роман Саврасов – 15:10

1 км, женщины

1. Александра Романенкова – 14:53

2. Ольга Лихач – 16:11

3. Елена Негомедзянова – 16:58

2,5 км, мужчины

1. Леонид Чубаров – 28:02

2. Антон Логинов – 31:29

3. Александр Куркин – 32:02

2,5 км, женщины

1. Арина Кожухова – 36:59

2. Анастасия Башлыкова – 40:14

3. Анастасия Пикулина – 42:07

5 км, мужчины

1. Александр Шатин – 54:13

2. Владимир Гусев – 54:32

3. Денис Шеметов – 1:03:10

5 км, женщины

1. Яна Аль-Гандур – 1:08:53

2. Елена Черная – 1:12:48

3. Мария Сергеева-Светицкая – 1:28:40

Всего в заплыве приняли участие 121 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ResultsZone.