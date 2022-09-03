Результаты SWIMSTAR ONE MILE SAMARA 2022. Победители заплыва – Александр Кудашев и Валентина Зеленкевич

3 сентября в Самаре прошли соревнования по плаванию на открытой воде SWIMSTAR ONE MILE SAMARA 2022 на дистанции 1930 метров.

SWIMSTAR – это серия заплывов на открытой воде, которые проводятся в тот же уикенд, что и соревнования по триатлону IRONSTAR.

Заплыв состоялся в день старта соревнований по триатлону IRONSTAR SAMARA. Участники заплыва SWIMSTAR ONE MILE SAMARA, сразу после финиша, имели возможность принять участие в триатлоне на олимпийской дистанции.

Результаты победителей:

1 миля, мужчины

1. Александр Кудашев – 18:50

2. Иван Аксенов – 19:27

3. Вячеслав Гридин – 20:39

1 миля, женщины

1. Валентина Зеленкевич – 20:37

2. Екатерина Радаева – 21:49

3. Юлия Калашникова – 21:58

Всего в заплыве приняли участие 107 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.