Результаты SWIMSTAR ONE MILE SAMARA 2022. Победители заплыва – Александр Кудашев и Валентина Зеленкевич

3 сентября в Самаре прошли соревнования по плаванию на открытой воде SWIMSTAR ONE MILE SAMARA 2022 на дистанции 1930 метров.
SWIMSTAR – это серия заплывов на открытой воде, которые проводятся в тот же уикенд, что и соревнования по триатлону IRONSTAR.
Заплыв состоялся в день старта соревнований по триатлону IRONSTAR SAMARA. Участники заплыва SWIMSTAR ONE MILE SAMARA, сразу после финиша, имели возможность принять участие в триатлоне на олимпийской дистанции.
Результаты победителей:
1 миля, мужчины
1. Александр Кудашев – 18:50
2. Иван Аксенов – 19:27
3. Вячеслав Гридин – 20:39
1 миля, женщины
1. Валентина Зеленкевич – 20:37
2. Екатерина Радаева – 21:49
3. Юлия Калашникова – 21:58
Всего в заплыве приняли участие 107 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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