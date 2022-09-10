Результаты Традиционного Деминского веломарафона 2022. Победители гонки на 30 км – Васков и Подобедова, на 60 км – Ельцов и Барышникова

10 сентября в ЦЛС «Демино» прошел Традиционный Деминский веломарафон 2022 на дистанциях 10, 30 и 60 км.
Деминский кросс-кантри веломарафон по традиции проводился в живописном месте, на берегу реки Волги, на месте проведения крупнейшего в России лыжного марафона. Соревнование проводятся в одиннадцатый раз.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Ролан Примак – 24:08
2. Данил Вашуков – 24:20
3. Артем Куликов – 24:52
10 км, женщины
1. Ольга Жолобова – 28:48
2. Анна Кириллова – 33:19
3. Ксения Нуждина – 36:37
30 км, мужчины
1. Александр Васков – 1:08:15
2. Евгений Хатамов – 1:08:15
3. Антон Литвинов – 1:11:29
30 км, женщины
1. Жанна Подобедова – 1:27:07
2. Ольга Максимова – 1:33:04
3. Татьяна Хроменкова – 1:37:51
60 км, мужчины
1. Максим Ельцов – 2:14:51
2. Дмитрий Зубков – 2:14:55
3. Алексей Дубровин – 2:17:41
60 км, женщины
1. Наталия Барышникова – 2:54:38
2. Рада Тарасенко – 3:17:51
3. Светлана Шевкунова – 3:32:03
Всего в гонке приняли участие 183 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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