Результаты Традиционного Деминского веломарафона 2022. Победители гонки на 30 км – Васков и Подобедова, на 60 км – Ельцов и Барышникова

10 сентября в ЦЛС «Демино» прошел Традиционный Деминский веломарафон 2022 на дистанциях 10, 30 и 60 км.

Деминский кросс-кантри веломарафон по традиции проводился в живописном месте, на берегу реки Волги, на месте проведения крупнейшего в России лыжного марафона. Соревнование проводятся в одиннадцатый раз.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Ролан Примак – 24:08

2. Данил Вашуков – 24:20

3. Артем Куликов – 24:52

10 км, женщины

1. Ольга Жолобова – 28:48

2. Анна Кириллова – 33:19

3. Ксения Нуждина – 36:37

30 км, мужчины

1. Александр Васков – 1:08:15

2. Евгений Хатамов – 1:08:15

3. Антон Литвинов – 1:11:29

30 км, женщины

1. Жанна Подобедова – 1:27:07

2. Ольга Максимова – 1:33:04

3. Татьяна Хроменкова – 1:37:51

60 км, мужчины

1. Максим Ельцов – 2:14:51

2. Дмитрий Зубков – 2:14:55

3. Алексей Дубровин – 2:17:41

60 км, женщины

1. Наталия Барышникова – 2:54:38

2. Рада Тарасенко – 3:17:51

3. Светлана Шевкунова – 3:32:03

Всего в гонке приняли участие 183 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.