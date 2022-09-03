Велозаезд Terra Siberia Tour состоялся в Томске. Победители велогонки на 70 км – Андрей Рейтер и Анастасия Копченова

3 сентября в Томске прошла велогонка и велозаезд Terra Siberia Tour на дистанциях 14, 35 и 70 км.

Terra Siberia Tour – это шоссейная велогонка в сердце Сибири, в историческом центре старинного города Томск.

Результаты победителей:

14 км, мужчины

1. Вячеслав Шлемов – 28:37

2. Алексей Беликов – 28:41

3. Александр Бельских – 29:02

14 км, женщины

1. Юлия Афанасьева – 38:04

2. Надежда Лутова – 44:50

3. Вика Кадочникова – 45:00

35 км, мужчины

1. Валентин Горбунцов – 57:03

2. Николай Крылов – 57:03

3. Матвей Евстропов – 57:49

35 км, женщины

1. Надежда Чумакова – 1:08:30

2. Виктория Моисеева – 1:08:42

3. Александра Волкова – 1:14:07

70 км, мужчины

1. Андрей Рейтер – 1:45:47

2. Илья Боков – 1:45:47

3. Михаил Днепровский – 1:45:48

70 км, женщины

1. Анастасия Копченова – 2:00:12

2. Юлия Красикова – 2:08:49

3. Надежда Калинина – 2:11:45

Всего в гонке приняли участие 134 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте The Greatest Sport Community.