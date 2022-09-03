Велозаезд Terra Siberia Tour состоялся в Томске. Победители велогонки на 70 км – Андрей Рейтер и Анастасия Копченова

3 сентября в Томске прошла велогонка и велозаезд Terra Siberia Tour на дистанциях 14, 35 и 70 км.
Terra Siberia Tour – это шоссейная велогонка в сердце Сибири, в историческом центре старинного города Томск.
Результаты победителей:
14 км, мужчины
1. Вячеслав Шлемов – 28:37
2. Алексей Беликов – 28:41
3. Александр Бельских – 29:02
14 км, женщины
1. Юлия Афанасьева – 38:04
2. Надежда Лутова – 44:50
3. Вика Кадочникова – 45:00
35 км, мужчины
1. Валентин Горбунцов – 57:03
2. Николай Крылов – 57:03
3. Матвей Евстропов – 57:49
35 км, женщины
1. Надежда Чумакова – 1:08:30
2. Виктория Моисеева – 1:08:42
3. Александра Волкова – 1:14:07
70 км, мужчины
1. Андрей Рейтер – 1:45:47
2. Илья Боков – 1:45:47
3. Михаил Днепровский – 1:45:48
70 км, женщины
1. Анастасия Копченова – 2:00:12
2. Юлия Красикова – 2:08:49
3. Надежда Калинина – 2:11:45
Всего в гонке приняли участие 134 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте The Greatest Sport Community.
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