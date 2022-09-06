Результаты Triway OLYMPIC 2022. Победители триатлона – Горик и Жемчужникова, забега на 10 км – Ложкин и Смирнова

4 сентября в Ростове-на-Дону на территории Гребного канала «ДОН» состоялись соревнования по бегу и триатлону среди любителей и профессионалов.
Участники вышли на дистанции: забег 5 км и 10 км, свимран (последовательное прохождение двух дистанций, а именно 500 м плавание + 2500 м бег), триатлон на олимпийскую дистанцию (1500м плавание + 40 км велогонка + 10 км бег).
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Сергей Писковатский – 17:14
2. Роман Лисименко – 17:23
3. Александр Дармодехин – 17:34
5 км, женщины
1. Анна Негодаева – 18:58
2. Екатерина Деревянчук – 20:23
3. Галина Зверева – 20:34
10 км, мужчины
1. Максим Ложкин – 36:25
2. Филипп Шинкин – 37:11
3. Сергей Алешин – 37:20
10 км, женщины
1. Майя Смирнова – 41:40
2. Татьяна Автющенко – 42:19
3. Юлия Станчула – 43:32
500 м + 2,5 км (свимран), мужчины
1. Юрий Криворучко – 18:31
2. Иван Гонтаренко – 19:27
3. Максим Затурский – 20:01
500 м + 2,5 км (свимран), женщины
1. Юлия Михайлюк – 22:57
2. Юлия Станчула – 23:46
3. Ольга Мешкова – 24:06
Триатлон, мужчины
1. Павел Горик – 2:07:25
2. Ефим Каплин – 2:15:57
3. Алексей Минеев – 2:16:08
Триатлон, женщины
1. Мария Жемчужникова – 3:01:42
2. Дарья Слюсарь – 3:12:22
3. Наталья Николайчук – 3:16:01
Всего в соревнованиях приняли участие 462 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте Триатлон TriWay.
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