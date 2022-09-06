Результаты Triway OLYMPIC 2022. Победители триатлона – Горик и Жемчужникова, забега на 10 км – Ложкин и Смирнова

4 сентября в Ростове-на-Дону на территории Гребного канала «ДОН» состоялись соревнования по бегу и триатлону среди любителей и профессионалов.

Участники вышли на дистанции: забег 5 км и 10 км, свимран (последовательное прохождение двух дистанций, а именно 500 м плавание + 2500 м бег), триатлон на олимпийскую дистанцию (1500м плавание + 40 км велогонка + 10 км бег).

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Сергей Писковатский – 17:14

2. Роман Лисименко – 17:23

3. Александр Дармодехин – 17:34

5 км, женщины

1. Анна Негодаева – 18:58

2. Екатерина Деревянчук – 20:23

3. Галина Зверева – 20:34

10 км, мужчины

1. Максим Ложкин – 36:25

2. Филипп Шинкин – 37:11

3. Сергей Алешин – 37:20

10 км, женщины

1. Майя Смирнова – 41:40

2. Татьяна Автющенко – 42:19

3. Юлия Станчула – 43:32

500 м + 2,5 км (свимран), мужчины

1. Юрий Криворучко – 18:31

2. Иван Гонтаренко – 19:27

3. Максим Затурский – 20:01

500 м + 2,5 км (свимран), женщины

1. Юлия Михайлюк – 22:57

2. Юлия Станчула – 23:46

3. Ольга Мешкова – 24:06

Триатлон, мужчины

1. Павел Горик – 2:07:25

2. Ефим Каплин – 2:15:57

3. Алексей Минеев – 2:16:08

Триатлон, женщины

1. Мария Жемчужникова – 3:01:42

2. Дарья Слюсарь – 3:12:22

3. Наталья Николайчук – 3:16:01

Всего в соревнованиях приняли участие 462 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте Триатлон TriWay.