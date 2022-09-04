В Москве более 30 тысяч человек приняли участие в осеннем велофестивале

Участникам велофестиваля нужно было преодолеть маршрут в 29 километров, от Москва-Сити до ВДНХ по набережным Москвы-реки и Яузы.

Первыми от Пресненской набережной поехали участники на самокатах, электросамокатах и электровелосипедах. Для них в 2022 году специально выделили отдельную полосу, а в 13:00 стартовала основная колонна из велосипедов. Они проехали 29 км вдоль набережных Москвы-реки и Яузы и финишировали у главного входа ВДНХ. Там до 18:00 можно принять участие в квизе и танцевальном флешмобе, отдохнуть в зоне релакса с массажерами, посмотреть мультфильмы и выставку необычных велосипедов. Также состоятся соревнования на беговелах для детей.

Осенняя велопрогулка стала третьим велофестивалем в 2022 году в Москве. Так, 21 мая состоялся весенний велофестиваль, который впервые прошел после двухлетнего перерыва из-за коронавируса. Более 42 тыс. участников проехали через все Садовое кольцо. А 9 июля около 25 тыс. человек стали участниками ночного велофестиваля и проехали 20 км от Суворовской площади до Болотной улицы. В 2022 году ожидается еще зимняя прогулка для велосипедистов, которая состоится 4 декабря.