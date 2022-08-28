На автодроме «Игора Драйв» состоялась велогонка «Формула». Победители на 52 км – Алексей Романов и Валентина Ромина

28 августа состоялось уникальное событие – велогонка по абсолютно новой гоночной трассе на автодроме «Игора Драйв» «Формула» на дистанциях 26 (5 кругов), 52 (10 кругов) и 78 км (15 кругов).
Круг шоссейно-кольцевой трассы был в 5183 м, с двадцатью поворотами и максимальным перепадом высот в 20 м. Призеры в каждой квалификации определялись по фактическому времени на дистанции.
Результаты победителей:
26 км, мужчины
1. Виталий Васильев – 43:36.551
2. Роман Жаховский – 43:57.808
3. Владимир Зубков – 44:07.049
26 км, женщины
1. Кристина Буринкова – 43:52.522
2. Виктория Мирович – 45:39.268
3. Ольга Касьянова – 52:25.049
52 км, мужчины
1. Алексей Романов – 1:17:16.448
2. Дмитрий Украинский – 1:17:16.684
3. Юрий Ручьев – 1:17:18.051
52 км, женщины
1. Валентина Ромина – 1:24:14.582
2. Цира Крупачева – 1:18:52.506 (8 кругов)
3. Полина Грязнова – 1:19:31.038 (8 кругов)
78 км, мужчины
1. Сергей Лазарев – 1:53:57.768
2. Андрей Предтеченский – 1:57:21.452
3. Александр Николаев – 1:57:31.682
78 км, женщины
1. Ольга Голубенкова – 1:59:16.861 (13 кругов)
2. Мария Лаврова – 2:01:40.230 (12 кругов)
Всего в гонке приняли участие 125 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.
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