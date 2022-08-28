На автодроме «Игора Драйв» состоялась велогонка «Формула». Победители на 52 км – Алексей Романов и Валентина Ромина

28 августа состоялось уникальное событие – велогонка по абсолютно новой гоночной трассе на автодроме «Игора Драйв» «Формула» на дистанциях 26 (5 кругов), 52 (10 кругов) и 78 км (15 кругов).

Круг шоссейно-кольцевой трассы был в 5183 м, с двадцатью поворотами и максимальным перепадом высот в 20 м. Призеры в каждой квалификации определялись по фактическому времени на дистанции.

Результаты победителей:

26 км, мужчины

1. Виталий Васильев – 43:36.551

2. Роман Жаховский – 43:57.808

3. Владимир Зубков – 44:07.049

26 км, женщины

1. Кристина Буринкова – 43:52.522

2. Виктория Мирович – 45:39.268

3. Ольга Касьянова – 52:25.049

52 км, мужчины

1. Алексей Романов – 1:17:16.448

2. Дмитрий Украинский – 1:17:16.684

3. Юрий Ручьев – 1:17:18.051

52 км, женщины

1. Валентина Ромина – 1:24:14.582

2. Цира Крупачева – 1:18:52.506 (8 кругов)

3. Полина Грязнова – 1:19:31.038 (8 кругов)

78 км, мужчины

1. Сергей Лазарев – 1:53:57.768

2. Андрей Предтеченский – 1:57:21.452

3. Александр Николаев – 1:57:31.682

78 км, женщины

1. Ольга Голубенкова – 1:59:16.861 (13 кругов)

2. Мария Лаврова – 2:01:40.230 (12 кругов)

Всего в гонке приняли участие 125 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.