Результаты велогонки CyclingRace «Две реки». Победители на 20 км – Курко и Булочник, на 50 км – Болотов и Бычкова

«Две реки» – новое любительское соревнование в столичном спортивном календаре.
4 сентября в Москве прошла велогонка «Две реки». Событие стало ярким завершением сезона групповых гонок Cyclingrace 2022.
Маршрут мероприятия проходил по центральным улицам столицы, а также набережным Москвы-реки и Яузы. Организатором гонки выступила Национальная Ассоциация Любителей и Ветеранов Велоспорта.
По ходу заезда участники увидели главные городские достопримечательности: небоскребы Москва-Сити, Кремль, Белый Дом, Сталинских высотки и Храм Христа Спасителя.
Событие предлагало разные формата участия – Велогонка (до 90 км) и Велозаезд (короткий 20 км и длинный 50 км).
Результаты победителей:
20 км, мужчины
1. Максим Курко – 37:33
2. Петр Таргонский – 37:47
3. Дмитрий Белоусов – 37:47
20 км, женщины
1. Евгения Булочник – 45:34
2. Марианна Климовицкая – 47:44
3. Ольга Яшенина – 49:19
50 км, мужчины
1. Егор Болотов – 1:08:40
2. Дмитрий Григорьев – 1:08:40
3. Евгений Иванов – 1:08:40
50 км, женщины
1. Алеся Бычкова – 1:08:42
2. Юлия Потриденная – 1:12:43
3. Анна Мешкова – 1:17:19
90 км (Кластер «А»), мужчины
1. Александр Жданов – 1:58:28
2. Максим Гришин – 1:58:28
3. Дмитрий Розанов – 1:58:29
90 км (Кластер «Б»), мужчины
1. Борис Прошин – 2:12:08
2. Евгений Гудков – 2:12:22
3. Евгений Гречишкин – 2:12:23
90 км (Кластер «Д»), женщины
1. Людмила Малыхина – 2:31:42
2. Екатерина Головастова – 2:37:06
3. Евгения Мудрая – 2:37:06
Всего в гонке приняли участие 810 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ResultsZone.
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