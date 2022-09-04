Результаты велогонки CyclingRace «Две реки». Победители на 20 км – Курко и Булочник, на 50 км – Болотов и Бычкова

«Две реки» – новое любительское соревнование в столичном спортивном календаре.

4 сентября в Москве прошла велогонка «Две реки». Событие стало ярким завершением сезона групповых гонок Cyclingrace 2022.

Маршрут мероприятия проходил по центральным улицам столицы, а также набережным Москвы-реки и Яузы. Организатором гонки выступила Национальная Ассоциация Любителей и Ветеранов Велоспорта.

По ходу заезда участники увидели главные городские достопримечательности: небоскребы Москва-Сити, Кремль, Белый Дом, Сталинских высотки и Храм Христа Спасителя.

Событие предлагало разные формата участия – Велогонка (до 90 км) и Велозаезд (короткий 20 км и длинный 50 км).

Результаты победителей:

20 км, мужчины

1. Максим Курко – 37:33

2. Петр Таргонский – 37:47

3. Дмитрий Белоусов – 37:47

20 км, женщины

1. Евгения Булочник – 45:34

2. Марианна Климовицкая – 47:44

3. Ольга Яшенина – 49:19

50 км, мужчины

1. Егор Болотов – 1:08:40

2. Дмитрий Григорьев – 1:08:40

3. Евгений Иванов – 1:08:40

50 км, женщины

1. Алеся Бычкова – 1:08:42

2. Юлия Потриденная – 1:12:43

3. Анна Мешкова – 1:17:19

90 км (Кластер «А»), мужчины

1. Александр Жданов – 1:58:28

2. Максим Гришин – 1:58:28

3. Дмитрий Розанов – 1:58:29

90 км (Кластер «Б»), мужчины

1. Борис Прошин – 2:12:08

2. Евгений Гудков – 2:12:22

3. Евгений Гречишкин – 2:12:23

90 км (Кластер «Д»), женщины

1. Людмила Малыхина – 2:31:42

2. Екатерина Головастова – 2:37:06

3. Евгения Мудрая – 2:37:06

Всего в гонке приняли участие 810 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ResultsZone.