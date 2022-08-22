В этом году на Полярном Урале состоялся финал четырехлетней серии забегов TransUral

17-21 августа в Ямало-Ненецком автономном округе прошел ультрамарафон TransUral 2022 на дистанциях 8 км (Забег по Поур-Кеу), 12 км (Северный характер), 36 км (Ханмей-трейл), 42 км (Романтик трейл), 44 км (Пайпудынский трейл) и 53 км (Полярная ультра).
Трейлраннеры могли поучаствовать во всех четырех соревновательных днях (пробежать 150 км за 4 дня) или выбрать однодневную гонку (от 8 до 53 км).
Международный многодневный марафон проходит четыре года подряд по маршруту вдоль границы двух частей света – Европы и Азии. Это единственный забег в России, который пересекает с запада на восток Уральский хребет.
Финал четырехлетней серии TransUral 2.0 состоялся на Полярном Урале.
Результаты победителей:
8 км, мужчины
1. Алексей Шорохов – 57:20
2. Александр Пантюхин – 57:22
3. Никита Булыгин – 58:07
8 км, женщины
1. Ксения Сабурова – 1:12:22
2. Мария Нагуманова – 1:12:54
3. Ольга Лебедева – 1:14:14
12 км, мужчины
1. Константин Дьяков – 46:14
2. Сергей Иванов – 51:41
3. Александр Лаптандер – 51:52
12 км, женщины
1. Анна Ожегова – 1:01:24
2. Ольга Лебедева – 1:05:17
3. Нина Лаптандер – 1:09:26
36 км, мужчины
1. Дмитрий Бураков – 3:18:27
2. Александр Пантюхин – 3:20:12
3. Дмитрий Дуркин – 3:25:09
36 км, женщины
1. Ксения Сабурова – 4:34:38
2. Гюльнара Абубакирова – 4:38:09
3. Антонина Митрофанова – 4:41:44
42 км, мужчины
1. Дмитрий Лопаев – 4:45:00
2. Алексей Куртеев – 5:33:43
3. Антон Савчишкин – 6:12:31
42 км, женщины
1. Мария Нагуманова – 5:30:24
2. Наталья Фотеева – 5:51:38
3. Эмилина Карпенкова – 5:51:40
44 км, мужчины
1. Дмитрий Бураков – 4:33:37
2. Дмитрий Дуркин – 4:35:11
3. Владимир Корсаков – 4:37:51
44 км, женщины
1. Ксения Сабурова – 5:58:44
2. Гюльнара Абубакирова – 6:09:20
3. Антонина Митрофанова – 6:09:45
53 км, мужчины
1. Александр Макаров – 6:33:29
2. Дмитрий Бураков – 6:43:49
3. Дмитрий Дуркин – 6:44:42
53 км, женщины
1. Ксения Сабурова – 8:35:48
2. Анна Здоронок – 9:30:25
3. Антонина Митрофанова – 9:33:07
Всего в трейле приняли участие 500 человек. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть здесь.
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