В этом году на Полярном Урале состоялся финал четырехлетней серии забегов TransUral

17-21 августа в Ямало-Ненецком автономном округе прошел ультрамарафон TransUral 2022 на дистанциях 8 км (Забег по Поур-Кеу), 12 км (Северный характер), 36 км (Ханмей-трейл), 42 км (Романтик трейл), 44 км (Пайпудынский трейл) и 53 км (Полярная ультра).

Трейлраннеры могли поучаствовать во всех четырех соревновательных днях (пробежать 150 км за 4 дня) или выбрать однодневную гонку (от 8 до 53 км).

Международный многодневный марафон проходит четыре года подряд по маршруту вдоль границы двух частей света – Европы и Азии. Это единственный забег в России, который пересекает с запада на восток Уральский хребет.

Финал четырехлетней серии TransUral 2.0 состоялся на Полярном Урале.

Результаты победителей:

8 км, мужчины

1. Алексей Шорохов – 57:20

2. Александр Пантюхин – 57:22

3. Никита Булыгин – 58:07

8 км, женщины

1. Ксения Сабурова – 1:12:22

2. Мария Нагуманова – 1:12:54

3. Ольга Лебедева – 1:14:14

12 км, мужчины

1. Константин Дьяков – 46:14

2. Сергей Иванов – 51:41

3. Александр Лаптандер – 51:52

12 км, женщины

1. Анна Ожегова – 1:01:24

2. Ольга Лебедева – 1:05:17

3. Нина Лаптандер – 1:09:26

36 км, мужчины

1. Дмитрий Бураков – 3:18:27

2. Александр Пантюхин – 3:20:12

3. Дмитрий Дуркин – 3:25:09

36 км, женщины

1. Ксения Сабурова – 4:34:38

2. Гюльнара Абубакирова – 4:38:09

3. Антонина Митрофанова – 4:41:44

42 км, мужчины

1. Дмитрий Лопаев – 4:45:00

2. Алексей Куртеев – 5:33:43

3. Антон Савчишкин – 6:12:31

42 км, женщины

1. Мария Нагуманова – 5:30:24

2. Наталья Фотеева – 5:51:38

3. Эмилина Карпенкова – 5:51:40

44 км, мужчины

1. Дмитрий Бураков – 4:33:37

2. Дмитрий Дуркин – 4:35:11

3. Владимир Корсаков – 4:37:51

44 км, женщины

1. Ксения Сабурова – 5:58:44

2. Гюльнара Абубакирова – 6:09:20

3. Антонина Митрофанова – 6:09:45

53 км, мужчины

1. Александр Макаров – 6:33:29

2. Дмитрий Бураков – 6:43:49

3. Дмитрий Дуркин – 6:44:42

53 км, женщины

1. Ксения Сабурова – 8:35:48

2. Анна Здоронок – 9:30:25

3. Антонина Митрофанова – 9:33:07

Всего в трейле приняли участие 500 человек. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть здесь.