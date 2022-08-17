В Ленинградской области прошел 5 этап кубка Hard Trail Cup. Победители на 50 км – Вячеслав Панасенко и Екатерина Мигунова

14 августа в Мичуринском (Ленинградская область) прошел ультратрейл Hard Trail. Fest от команды Hard Adventure на дистанциях 10, 25 и 50 км. Состоялись также детские забеги 500м и 1км. Мероприятие проходило в рамках трехдневного спортивного фестиваля.

Следующий этап кубка Hard Trail Cup пройдет 9 октября. В 2022 году крупнейшая трейловая серия стартов в Санкт-Петербурге включает в себя 7 этапов.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Кирилл Комаров – 43:55

2. Павел Бибич – 44:06

3. Андрей Павлов – 44:33

10 км, женщины

1. Ольга Смирнова – 52:28

2. Лидия Дмитриева – 53:35

3. Полина Гусева – 54:51

25 км, мужчины

1. Роман Парфененко – 1:49:45

2. Алексей Серов – 1:51:55

3. Евгений Годлевский – 1:53:07

25 км, женщины

1. Ирина Умницына – 2:07:02

2. Мария Черкасская – 2:19:13

3. Анна Заводова – 2:29:05

50 км, мужчины

1. Вячеслав Панасенко – 4:34:35

2. Никита Рысак – 4:42:34

3. Михаил Громов – 4:42:34

50 км, женщины

1. Екатерина Мигунова – 5:22:58

2. Евгения Кретова – 6:23:17

3. Дарья Лебедева – 7:25:55

Всего в соревнованиях приняли участие 367 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь.