В Ленинградской области прошел 5 этап кубка Hard Trail Cup. Победители на 50 км – Вячеслав Панасенко и Екатерина Мигунова

14 августа в Мичуринском (Ленинградская область) прошел ультратрейл Hard Trail. Fest от команды Hard Adventure на дистанциях 10, 25 и 50 км. Состоялись также детские забеги 500м и 1км. Мероприятие проходило в рамках трехдневного спортивного фестиваля.
Следующий этап кубка Hard Trail Cup пройдет 9 октября. В 2022 году крупнейшая трейловая серия стартов в Санкт-Петербурге включает в себя 7 этапов.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Кирилл Комаров – 43:55
2. Павел Бибич – 44:06
3. Андрей Павлов – 44:33
10 км, женщины
1. Ольга Смирнова – 52:28
2. Лидия Дмитриева – 53:35
3. Полина Гусева – 54:51
25 км, мужчины
1. Роман Парфененко – 1:49:45
2. Алексей Серов – 1:51:55
3. Евгений Годлевский – 1:53:07
25 км, женщины
1. Ирина Умницына – 2:07:02
2. Мария Черкасская – 2:19:13
3. Анна Заводова – 2:29:05
50 км, мужчины
1. Вячеслав Панасенко – 4:34:35
2. Никита Рысак – 4:42:34
3. Михаил Громов – 4:42:34
50 км, женщины
1. Екатерина Мигунова – 5:22:58
2. Евгения Кретова – 6:23:17
3. Дарья Лебедева – 7:25:55
Всего в соревнованиях приняли участие 367 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь.
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