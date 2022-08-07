Результаты ультра трейла «Фонтаны». Победители на 15 км – Стасюк и Воронюк, на 25 км – Баев и Лазарькова

6 августа в Петрозаводске состоялся ультра трейл «Фонтаны». По традиции прошли забеги на 15, 25 и 50 километров к настоящим природным Фонтанам сквозь карельскую тайгу. Событие прошло в пятый раз.
Фонтаны (названные впоследствии I, II и III-м Фонтанами) – уникальные объекты, расположенные неподалёку от Петрозаводска. Источники, богатой минералами артезианской воды были открыты в 60-е годы XX века во время геологических работ по оценке запасов подземных вод вблизи Петрозаводска.
Зимой к Фонтанам можно добраться по одноимённой лыжной трассе, а летом к источникам ведут красивейшие тропы со встречающимися на пути болотами и ручьями.
Результаты победителей:
15 км, мужчины
1. Анатолий Стасюк – 1:12:58
2. Максим Сергеев – 1:15:38
3. Максим Добров – 1:19:04
15 км, женщины
1. Марина Воронюк – 1:24:05
2. Наталья Фофанова – 1:33:02
3. Мария Горохова – 1:34:20
25 км, мужчины
1. Станислав Баев – 1:47:22
2. Алексей Шилов – 1:54:49
3. Денис Глазунов – 1:56:29
25 км, женщины
1. Ольга Лазарькова – 2:14:53
2. Татьяна Анисимова – 2:26:42
3. Мария Кустов – 3:04:41
50 км, мужчины
1. Максим Лукашин – 4:47:57
2. Дмитрий Климов – 4:49:30
3. Юрий Титов – 5:30:44
50 км, женщины
1. Ксения Савостьянова – 6:43:01
Всего в забеге приняли участие 188 человек. Результаты всех участников трейла можно посмотреть здесь.
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