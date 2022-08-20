Результаты ФТР & IRONSTAR OLYMPIC KRYLATSKOE 2022. Победители – Артем Париенко и Светлана Ушакова

20 августа состоялись соревнования ФТР & IRONSTAR OLYMPIC KRYLATSKOE 2022 для любителей на олимпийской дистанции: 1.5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег.

Плавательный этап прошел в гребном канале Крылатское. Трасса велоэтапа – по улице Нижние Мневники без заезда на велокольцо. Беговой этап проходил вдоль гребного канала.

Результаты победителей:

Мужчины

1. Артем Париенко – 2:02:54

2. Платон Киселев – 2:03:23

3. Юрий Онищенко – 2:08:20

Женщины

1. Светлана Ушакова – 2:12:19

2. Кристина Кочеткова – 2:13:27

3. Владлена Соловьева – 2:15:03

Эстафета

1. Geos Team (Степан Курьянов / Юрий Кудинов / Сергей Звонов) – 1:54:07

2. МАИ (Александр Шарманов / Александр Шемяков / Федор Бакулов) – 2:05:41

3. Дембельский аккорд (Михаил Балашов / Сергей Пузеркин / Алексей Никулин) – 2:07:36

Всего в триатлоне приняли участие 552 человека и 72 команды. Результаты всех участников ФТР & IRONSTAR OLYMPIC KRYLATSKOE 2022 можно посмотреть на сайте RussiaRunning.