Результаты велогонки La Strada в Санкт-Петербурге. Победители на 80 км – Алексей Щебелин и Дарья Правилова

13 августа на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге прошла заключительная гонка сезона Лиги Героев La Strada. Участники велозаезда вышли на дистанции 20, 40 и 80 км.

Результаты победителей:

20 км, мужчины

1. Денис Гайденков – 35:58

2. Олег Лысенко – 35:58

3. Дмитрий Алексеевич – 35:59

20 км, женщины

1. Татьяна Зюзина – 35:55

2. Анастасия Щербакова – 35:56

3. Василиса Столкова – 35:58

40 км, мужчины

1. Николай Малышев – 58:20

2. Виктор Данишевский – 58:20

3. Вадим Трифонов – 58:20

40 км, женщины

1. Мария Аничина – 1:03:14

2. Анна Барабас – 1:03:14

3. Людмила Лугова – 1:06:13

80 км, мужчины

1. Алексей Щебелин – 1:42:16

2. Сергей Соболев – 1:42:17

3. Николай Трусов – 1:42:17

80 км, женщины

1. Дарья Правилова – 1:56:39

2. Ольга Чудакова – 1:56:45

3. Екатерина Илларионова – 1:57:2

20 км (кластер D), мужчины

1. Эдуард Новиков 00:36:03

2. Артем Токарик 00:36:21

3. Михаил Присяжнюк 00:36:21

20 км (кластер D), женщины

1. Елена Богданова 00:40:41

2. Влада Транше 00:41:15

3. Екатерина Карпив 00:42:52

40 км (кластер D), мужчины

1. Александр Бордуков 1:07:53

2. Роман Новиков 1:08:37

3. Андрей Мурашов 1:09:14

40 км (кластер D), женщины

1. Юлия Захарова 1:11:24

2. Вера Пономарева 1:14:01

3. Ирина Зайцева 1:14:02

80 км (кластер D), мужчины

1. Константин Шишкин 2:00:21

2. Вячеслав Горячев 2:01:33

3. Руслан Нуритдинов 2:01:34

80 км (кластер D), женщины

1. Полина Гладских 2:00:19

2. Екатерина Кочанова 2:18:10

3. Ирина Кузнецова 2:18:15

Всего в гонке приняли участие чуть менее 3000 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.