Результаты велогонки La Strada в Санкт-Петербурге. Победители на 80 км – Алексей Щебелин и Дарья Правилова

13 августа на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге прошла заключительная гонка сезона Лиги Героев La Strada. Участники велозаезда вышли на дистанции 20, 40 и 80 км.
Результаты победителей:
20 км, мужчины
1. Денис Гайденков – 35:58
2. Олег Лысенко – 35:58
3. Дмитрий Алексеевич – 35:59
20 км, женщины
1. Татьяна Зюзина – 35:55
2. Анастасия Щербакова – 35:56
3. Василиса Столкова – 35:58
40 км, мужчины
1. Николай Малышев – 58:20
2. Виктор Данишевский – 58:20
3. Вадим Трифонов – 58:20
40 км, женщины
1. Мария Аничина – 1:03:14
2. Анна Барабас – 1:03:14
3. Людмила Лугова – 1:06:13
80 км, мужчины
1. Алексей Щебелин – 1:42:16
2. Сергей Соболев – 1:42:17
3. Николай Трусов – 1:42:17
80 км, женщины
1. Дарья Правилова – 1:56:39
2. Ольга Чудакова – 1:56:45
3. Екатерина Илларионова – 1:57:2
20 км (кластер D), мужчины
1. Эдуард Новиков 00:36:03
2. Артем Токарик 00:36:21
3. Михаил Присяжнюк 00:36:21
20 км (кластер D), женщины
1. Елена Богданова 00:40:41
2. Влада Транше 00:41:15
3. Екатерина Карпив 00:42:52
40 км (кластер D), мужчины
1. Александр Бордуков 1:07:53
2. Роман Новиков 1:08:37
3. Андрей Мурашов 1:09:14
40 км (кластер D), женщины
1. Юлия Захарова 1:11:24
2. Вера Пономарева 1:14:01
3. Ирина Зайцева 1:14:02
80 км (кластер D), мужчины
1. Константин Шишкин 2:00:21
2. Вячеслав Горячев 2:01:33
3. Руслан Нуритдинов 2:01:34
80 км (кластер D), женщины
1. Полина Гладских 2:00:19
2. Екатерина Кочанова 2:18:10
3. Ирина Кузнецова 2:18:15
Всего в гонке приняли участие чуть менее 3000 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.
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