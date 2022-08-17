Результаты Большого Московского Триатлона. Победители полужелезной дистанции – Василий Пермитин и Мария Шинкевич

13 и 14 августа в Москве на территории УСЦ «Крылатское» прошел Большой Московский триатлон.

Участники соревнований вышли на дистанции Grom Tri Super Sprint (300 м / 8 км / 3 км), Большой Московский Триатлон (1,9 км / 90 км / 21,1 км), Grom Tri Sprint Moscow Open (750 м / 19 км / 5 км). Также в рамках мероприятия прошла эстафета Большого триатлона.

Результаты победителей:

Grom Tri Super Sprint, мужчины

1. Григорий Садофьев – 24:55

2. Андрей Веселов – 26:10

3. Юрий Кохан – 26:13

Grom Tri Super Sprint, женщины

1. Нина Ромашова – 28:12

2. Татьяна Морозова – 29:26

3. Елена Родина – 29:55

Grom Tri Moscow Open, мужчины

1. Денис Крестин – 57:24

2. Борис Прошин – 58:15

3. Михаил Громов – 58:41

Grom Tri Moscow Open, женщины

1. Анастасия Звягина – 1:10:48

2. Ася Барышникова – 1:11:04

3. Виктория Токарева – 1:11:27

Большой Московский Триатлон, мужчины

1. Василий Пермитин – 4:02:15

2. Павел Горик – 4:03:17

3. Платон Киселев – 4:06:24

Большой Московский Триатлон, женщины

1. Мария Шинкевич – 4:39:06

2. Екатерина Алексеева – 5:02:58

3. Марина Колёскина – 5:07:51

Большой Московский Триатлон, эстафета

1. Во (Андрей Яцков / Сергей Трубецкой / Павел Морозов) – 3:48:21

2. Команда Удмуртии (Роман Ефимов / Денис Лекомцев / Кирилл Долгов) – 4:03:29

3. Tri Богатыря (Михаил Скрипников / Альберт Маннанов / Алексей Курноскин) – 4:03:44

Всего в соревнованиях приняли участие 685 человек и 28 команд. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь.