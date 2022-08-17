Результаты Большого Московского Триатлона. Победители полужелезной дистанции – Василий Пермитин и Мария Шинкевич

13 и 14 августа в Москве на территории УСЦ «Крылатское» прошел Большой Московский триатлон.
Участники соревнований вышли на дистанции Grom Tri Super Sprint (300 м / 8 км / 3 км), Большой Московский Триатлон (1,9 км / 90 км / 21,1 км), Grom Tri Sprint Moscow Open (750 м / 19 км / 5 км). Также в рамках мероприятия прошла эстафета Большого триатлона.
Результаты победителей:
Grom Tri Super Sprint, мужчины
1. Григорий Садофьев – 24:55
2. Андрей Веселов – 26:10
3. Юрий Кохан – 26:13
Grom Tri Super Sprint, женщины
1. Нина Ромашова – 28:12
2. Татьяна Морозова – 29:26
3. Елена Родина – 29:55
Grom Tri Moscow Open, мужчины
1. Денис Крестин – 57:24
2. Борис Прошин – 58:15
3. Михаил Громов – 58:41
Grom Tri Moscow Open, женщины
1. Анастасия Звягина – 1:10:48
2. Ася Барышникова – 1:11:04
3. Виктория Токарева – 1:11:27
Большой Московский Триатлон, мужчины
1. Василий Пермитин – 4:02:15
2. Павел Горик – 4:03:17
3. Платон Киселев – 4:06:24
Большой Московский Триатлон, женщины
1. Мария Шинкевич – 4:39:06
2. Екатерина Алексеева – 5:02:58
3. Марина Колёскина – 5:07:51
Большой Московский Триатлон, эстафета
1. Во (Андрей Яцков / Сергей Трубецкой / Павел Морозов) – 3:48:21
2. Команда Удмуртии (Роман Ефимов / Денис Лекомцев / Кирилл Долгов) – 4:03:29
3. Tri Богатыря (Михаил Скрипников / Альберт Маннанов / Алексей Курноскин) – 4:03:44
Всего в соревнованиях приняли участие 685 человек и 28 команд. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь.
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