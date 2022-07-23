Результаты триатлона IRONSTAR SPRINT TRIATHLON KALININGRAD 2022. Победители – Слепов и Кукрус

Соревнования IRONSTAR SPRINT TRIATHLON KALININGRAD 2022 состоялись 23 июля на дистанции: 0,75 км плавание, 20 км велогонка, 4,75 км бег. Гонка прошла в уютном и гостеприимном городе-курорте Зеленоградск.

Результаты победителей:

Индивидуальная гонка, мужчины

1. Илья Слепов – 56:47

2. Виктор Алешин – 57:23

3. Денис Гайденков – 1:02:55

Индивидуальная гонка, женщины

1. Валентина Кукрус – 1:05:07

2. Ольга Пименова – 1:06:15

3. Маша Бубнова – 1:08:40

Эстафетная гонка

1. 3002, CADChain (Павел Ярыгин / Олег Владимиров / Наталья Завьялова) – 1:06:32

2. 3008, «Янтарные Моржи» (Ирина Миронова / Виктория Большакова / Наталья Алещенко) – 1:09:25

3. 3013, Неутомимые банкстеры ПСБ (Александр Крысанов / Алексей Скульдицкий / Игорь Купрейчик) – 1:11:50

Всего в соревнованиях приняли участие 118 человек и 14 команд. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте RussiaRunning.