Результаты Swedeman Xtreme Triathlon 2022. Победитель – Хенрик Кнютсен

В Оре (Швеция) состоялся Swedeman Xtreme Triathlon 2022. Мероприятие проходило в рамках EXTRA World Tour, а участники триатлона могли квалифицироваться как на Norseman, так и на чемпионат мира XTRI. В нем разыгрывались 4 слота для Norseman и 4 слота для чемпионата мира.

Плавание в озере Öster-Noren (где температура воды – около 13 градусов), холмистый велоэтап – 205 км с набором высоты примерно 2000 метров, последние 10 км – подъем в гору с набором в 1000 метров и финиш этапа под самым большим шведским водопадом. Всё это Swedeman Xtreme Triathlon.

Триатлон проводится с 2018 года. Первый победитель – шотландец Грэм Стюарт (12:00:00). Лучшее время среди россиян в том же году показал (занявший 74 место) Сергей Медведев – 15:46:01.

Результаты победителей:

Мужчины

1. Хенрик Кнютсен – 12:18:49

2. Ханс Уве Гронтведт – 12:52:23

3. Кристиан Ойкконен – 13:17:14

Женщины

1. Дженни Нильссон – 12:54:12

2. Марика Вагнер – 13:56:51

3. Ханна Джози Нордгорд – 16:33:05

Всего в соревнованиях приняли участие 40 человек. Результаты всех участников триатлона можно посмотреть здесь.