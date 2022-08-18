Результаты Swedeman Xtreme Triathlon 2022. Победитель – Хенрик Кнютсен

В Оре (Швеция) состоялся Swedeman Xtreme Triathlon 2022. Мероприятие проходило в рамках EXTRA World Tour, а участники триатлона могли квалифицироваться как на Norseman, так и на чемпионат мира XTRI. В нем разыгрывались 4 слота для Norseman и 4 слота для чемпионата мира.
Плавание в озере Öster-Noren (где температура воды – около 13 градусов), холмистый велоэтап – 205 км с набором высоты примерно 2000 метров, последние 10 км – подъем в гору с набором в 1000 метров и финиш этапа под самым большим шведским водопадом. Всё это Swedeman Xtreme Triathlon.
Триатлон проводится с 2018 года. Первый победитель – шотландец Грэм Стюарт (12:00:00). Лучшее время среди россиян в том же году показал (занявший 74 место) Сергей Медведев – 15:46:01.
Результаты победителей:
Мужчины
1. Хенрик Кнютсен – 12:18:49
2. Ханс Уве Гронтведт – 12:52:23
3. Кристиан Ойкконен – 13:17:14
Женщины
1. Дженни Нильссон – 12:54:12
2. Марика Вагнер – 13:56:51
3. Ханна Джози Нордгорд – 16:33:05
Всего в соревнованиях приняли участие 40 человек. Результаты всех участников триатлона можно посмотреть здесь.
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