В Хакасии состоялся ультратриатлон Siberman на 515 км

Маршрут гонки SIBERMAN проходил по уникальным сибирским местам и включал в себя горные массивы Саян, степи Хакасии, и настоящую сибирскую тайгу. Трудность испытания привлекает спортсменов со всего мира проверить себя в сложнейшем формате триатлона.

Участникам необходимо было проплыть 10 км, проехать 421 км (это два этапа, разбитых на два дня: 145 км + 276 км) и пробежать 84 км.

Виктор Осокин стал победителем ультратриатлона Siberman. Его финишное время – 21:05:54. Спортсмен поставил рекорд в общем зачёте. Лучшей и единственной девушкой в личном зачёте стала Екатерина Печенкина, ее финишное время – 34:23:27.

В этом году случилось еще несколько рекордов на разных этапах. Антон Лавров преодолел водный этап за 2:33:07. Виктор Осокин проехал 276-километровый участок за 7:15:03, а Михаил Умнов пробежал ультрамарафон за 6:55:42.

Трехдневный триатлон Siberman, участники которого проходят в одиночку или в составе эстафетной команды дистанцию 515 километров по просторам юга Красноярского края и Хакасии, проводится с 2016 года и уже успел стать культовым в мире «железного» спорта.

Результаты победителей:

Мужчины

1. Виктор Осокин – 21:05:54

2. Антон Лавров – 22:11:36

3. Михаил Умнов – 23:28:28

Эстафета

1. ДСК «Атлант» (Михаил Бурдин / Степан Акулич / Александр Осипенко) – 22:52:45

2. Душевные скрепы (Дмитрий Андреев / Александр Антонов / Алексей Дмитриев) – 23:48:34

3. Triple Crew (Денис Баздырев / Артур Зайнуллин / Денис Баздырев) – 23:52:47

Всего в соревнованиях приняли участие 26 человек и 13 команд. Результаты всех участников ультратриатлона можно посмотреть здесь.